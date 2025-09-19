अभाविप की जीत पर गोरखपुर में जश्न, राष्ट्रवाद को मिला Gen Z का समर्थन

अभाविप गोरखपुर महानगर मंत्री अभिषेक मौर्या ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की ऐतिहासिक जीत यह दर्शाती है कि देश का युवा अब जातिवाद, तुष्टीकरण और विघटनकारी राजनीति को पूरी तरह से नकार चुका है। आज की पीढ़ी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, और यह जीत उसी राष्ट्रवादी चेतना का प्रतिफल है।अभाविप ने हमेशा 'छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति' में परिवर्तित करने का कार्य किया है, और यह विजय उसी संकल्प की सिद्धि का प्रतीक है।उक्त अवसर पर सौम्या गुप्ता,संपदा, आलोक गुप्ता, शुभम गोविंद राव, आयुष्मान,अविनाश,निखिल राय,दीपांशु त्रिपाठी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहें।