लखनऊ का हिस्ट्रीशीटर महिला को बहला-फुसलाकर कर होटल ले गया, किया…, गिरफ्तार

सहायक पुलिस आयुक्त कलेक्टर गंज आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि एक महिला ने शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग को लेकर कलेक्टरगंज थाना में शिकायती पत्र दिया। जिसमें महिला ने बताया कि मोहम्मद सुखियान बहला फुसलाकर उसे होटल में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर शारीरिक संबंध बनाया। जिसके फोटो भी खींच लिए। इन्हीं फोटो के आधार पर उसे ब्लैकमेलिंग करके अवैध उगाई की जा रही है। इसके खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके खिलाफ लखनऊ में आठ मुकदमे दर्ज हैं और लखनऊ का ही हिस्ट्रीशीटर भी है। विवेचना की जा रही है।