गणपति पंडालों से साइबर जागरूकता के लिए किया जाएगा अनाउंसमेंट, पुलिस जिले में चलाएगी यह अभियान

देश में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। साल 2021 में साइबर क्राइम के 452429 लाख मामले सामने आए थे। इससे अगले वर्ष 2022 में इन केसों में बड़ा उछाल देखने को मिला। उस साल साइबर अपराध की 1029026 घटनाएं हुई। साल 2023 में इन घटनाओं में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई। साइबर क्राइम के 1596493 मामले दर्ज हुए। 2024 में ये घटनाएं 22 लाख के पार हो गई। यानी पिछले साल 2268346 केस देखने को मिले। अगर चार साल यानी 1460 दिनों का लेखा जोखा देखें तो 2021 से 2024 तक साइबर क्राइम के 5346294 मामले देखने को मिले हैं। रोजाना साइबर क्राइम की लगभग 3661 घटनाएं होती रही हैं।