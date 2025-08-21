Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बस्ती

ढाबे के अंदर चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां

बस्ती जिले में एक ढाबे पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने जब यहां पर रेड मारी तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की रेड में तीन युवकों और 2 युवतियों को अरेस्ट किया गया है।

बस्ती

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 21, 2025

AI Generated symbolic image

बस्ती : बस्ती जिले में एक ढाबे पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने जब यहां पर रेड मारी तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की रेड में तीन युवकों और 2 युवतियों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में पता चला है कि ढाबा संचालक ग्रााहकों से 200 से लेकर 2000 रुपए तक चार्ज करते थे।

पुलिस के अनुसार जब रेड की गई तो वहां पर हर कमरे का एक अलग नंबर देखने को मिला। कमरों की बाकायदा नंबरिंग की गई थी। पुलिस की रेड में कमरा नंबर एक में युवक युवती के साथ मौज मस्ती करते हुए मिला। वहीं कमरा नंबर में दो में युवक को आपत्तिजनक स्थिति में युवती के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन युवक और दो युवतियों को गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें

पत्नियों की अदला-बदली का गजब खेल! अपनी को दोस्त के पास भेजा… खुद रख ली उसकी बीवी
बाराबंकी
image

कमरों में पहले से मौजूद रहती थी लड़कियां

ग्राहकों को कमरों के नंबरों के अनुसार भेजा जाता था। ढाबा मालिक ने कमरों के हिसाब से रेट तय कर रखे थे। कमरों में लड़कियां पहले से मौजूद रहती थी। अंदर जाकर युवक अपना मौज मस्ती शुरू कर देते थे। पुलिस ने छापे में ढाबा संचालक राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस को बरामद हुई है।

सीओ संजय सिंह ने बताया कि काफी समय से ढाबे की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान तीन युवक और दो युवतियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

पहले खाया हरा-भरा कबाब फिर पी बॉम्बे सफायर और बडवाइजर, बिल आया तो बोला -‘मैं विधायक का बेटा… बिल नहीं देता’
मुरादाबाद
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / ढाबे के अंदर चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.