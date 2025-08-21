ढाबे के अंदर चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां

पुलिस के अनुसार जब रेड की गई तो वहां पर हर कमरे का एक अलग नंबर देखने को मिला। कमरों की बाकायदा नंबरिंग की गई थी। पुलिस की रेड में कमरा नंबर एक में युवक युवती के साथ मौज मस्ती करते हुए मिला। वहीं कमरा नंबर में दो में युवक को आपत्तिजनक स्थिति में युवती के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन युवक और दो युवतियों को गिरफ्तार किया गया है।