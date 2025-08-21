ढाबे के अंदर चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां

बस्ती : बस्ती जिले में एक ढाबे पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने जब यहां पर रेड मारी तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की रेड में तीन युवकों और 2 युवतियों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में पता चला है कि ढाबा संचालक ग्रााहकों से 200 से लेकर 2000 रुपए तक चार्ज करते थे।
पुलिस के अनुसार जब रेड की गई तो वहां पर हर कमरे का एक अलग नंबर देखने को मिला। कमरों की बाकायदा नंबरिंग की गई थी। पुलिस की रेड में कमरा नंबर एक में युवक युवती के साथ मौज मस्ती करते हुए मिला। वहीं कमरा नंबर में दो में युवक को आपत्तिजनक स्थिति में युवती के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन युवक और दो युवतियों को गिरफ्तार किया गया है।
ग्राहकों को कमरों के नंबरों के अनुसार भेजा जाता था। ढाबा मालिक ने कमरों के हिसाब से रेट तय कर रखे थे। कमरों में लड़कियां पहले से मौजूद रहती थी। अंदर जाकर युवक अपना मौज मस्ती शुरू कर देते थे। पुलिस ने छापे में ढाबा संचालक राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस को बरामद हुई है।
सीओ संजय सिंह ने बताया कि काफी समय से ढाबे की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान तीन युवक और दो युवतियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।