पहले खाया हरा-भरा कबाब फिर पी बॉम्बे सफायर और बडवाइजर, बिल आया तो बोला -‘मैं विधायक का बेटा… बिल नहीं देता’

घटना की सूचना पर बार संचालक रोहित सूरी मौके पर पहुंचे और मझोला थाने में तहरीर दी। उन्होंने CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंपे। दूसरी ओर, MLC गोपाल अंजन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि उनका बेटा बीमार है, हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ और स्टेंट डाला गया है। जन्मदिन की पार्टी में 11,000 रुपये का बिल आया, जिसे उनके बेटे ने मौके पर ही चुका दिया। MLC ने बार संचालक से बात करने का दावा करते हुए कहा कि यह मामला अनावश्यक रूप से तूल पकड़ रहा है।