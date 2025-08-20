पहले खाया हरा-भरा कबाब फिर पी बॉम्बे सफायर और बडवाइजर, बिल आया तो बोला -‘मैं विधायक का बेटा… बिल नहीं देता’

मुरादाबाद : मुरादाबाद में एक MLC के बेटे ने बार में दोस्तों की पार्टी रखी। सभी ने खूब दबाकर पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, भट्टी का मुर्ग, मुर्ग टिक्का खाया। इसके बाद जमकर शराब पी फिर आई बिल देने की बारी, जब वेटर ने पैसे मांगे तो विधायक का बेटा बोला, मुझे नहीं जानते क्या? मैं विधायक का बेटा हूं, बिल नहीं देता, अगर ज्यादा बोलोगे तो बार को सील करवा दूंगा … मिलाऊं फोन। आइए जानते हैं पूरा मामला।
मुरादाबाद में भाजपा MLC गोपाल अंजन के बेटे ने एक बार में अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। 2 घंटे तक जबरदस्त पार्टी चली। पार्टी खत्म होने पर वेटर बिल लेकर पहुंचा। बिल देखकर विधायक का बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि मैं विधायक बेटा हूं बिल नहीं देता। इसके अलावा उसने कहा कि अभी फूड इंस्पेक्टर को फोन करता हूं दो मिनट में बार बंद करवा दूंगा।
इसके बाद बिल को लेकर MLC के बेटे क्षितिज और बार स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई। बार संचालक ने मुरादाबाद के मझोला थाने में तहरीर दी है। घटना के CCTV भी पुलिस को दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है।
बार मैनेजर मिथुन के मुताबिक, क्षितिज ने आते ही हुक्का मांगा, जो बार में उपलब्ध नहीं था। इनकार करने पर उन्होंने बीयर, चिकन और अन्य डिश ऑर्डर कीं। करीब दो घंटे की पार्टी के दौरान फिर से हुक्का की मांग की गई, और मना करने पर क्षितिज ने स्टाफ को खरी-खोटी सुनाई। पार्टी खत्म होने पर जब वेटर 10,681 रुपये का बिल लेकर पहुंचा, तो क्षितिज और उनके पीए का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। शांत कराने की कोशिश में वेटर से मारपीट हुई, उसके कपड़े फट गए।
हंगामा यहीं नहीं थमा। क्षितिज के पीए सुमित ने फूड इंस्पेक्टर को फोन कर बार की चेकिंग और बंद करने की बात कही। साथ ही बिल ज्यादा होने की शिकायत की। इसके बाद किसी अधिकारी का फोन बार मैनेजर के पास आया। क्षितिज ने धमकी दी, "सुबह 4 बजे तक तुम्हारा बार बंद हो जाएगा," और वहां से चले गए।
घटना की सूचना पर बार संचालक रोहित सूरी मौके पर पहुंचे और मझोला थाने में तहरीर दी। उन्होंने CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंपे। दूसरी ओर, MLC गोपाल अंजन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि उनका बेटा बीमार है, हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ और स्टेंट डाला गया है। जन्मदिन की पार्टी में 11,000 रुपये का बिल आया, जिसे उनके बेटे ने मौके पर ही चुका दिया। MLC ने बार संचालक से बात करने का दावा करते हुए कहा कि यह मामला अनावश्यक रूप से तूल पकड़ रहा है।