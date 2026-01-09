9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुरादाबाद

यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक: 40 जिलों में घना कोहरा, 15 से ज्यादा जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर बढ़ने वाला है। 10 जनवरी तक 40 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 15 से ज्यादा जिलों में बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 09, 2026

up weather alert rain fog hailstorm january 10

यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक | AI Generated Image

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच अब बारिश, घना कोहरा और ओलावृष्टि लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक मौसम का असर साफ दिखाई देने वाला है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ यातायात और खेती भी प्रभावित हो सकती है।

40 जिलों में घने कोहरे का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लगभग 40 जिलों में घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम होने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर और देहात, झांसी और ललितपुर जैसे प्रमुख जिलों में सुबह के समय कोहरा जानलेवा साबित हो सकता है।

इन जिलों में कोहरे का सबसे ज्यादा असर

घने कोहरे की चपेट में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और महोबा जैसे जिले भी शामिल हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी चिंता

मौसम विभाग ने बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में रबी की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। अचानक गिरने वाले ओले सरसों, गेहूं और आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है।

बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट

पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड क्षेत्र में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जिलों में तड़ित-झंझावात का खतरा बना हुआ है। लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने जारी की अपील

मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है। लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, कोहरे में वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें और मौसम से जुड़ी चेतावनियों का पालन करें। अगले कुछ घंटे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक: 40 जिलों में घना कोहरा, 15 से ज्यादा जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गुस्सा और शराब का जहर: पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति बना कातिल; फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या

moradabad husband kills wife over food dispute
मुरादाबाद

नैनीताल से दिल्ली जाते वक्त मुरादाबाद में रुके तेजस्वी यादव, बिरयानी खाते हुए लोगों के साथ खिंचवाईं फोटो

tejashwi yadav moradabad biryani stop
मुरादाबाद

UP Cold Wave: उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी, कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति

up cold wave foggy weather 2026
मुरादाबाद

वेस्ट यूपी भाजपा में दरार के संकेत? मुरादाबाद में आमने-सामने होकर भी नहीं मिले प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष

pankaj chaudhary sisodia west up bjp tension
मुरादाबाद

घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत; परिजनों में मचा कोहराम

moradabad fog accident three bike riders dead
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.