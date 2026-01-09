यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक: 40 जिलों में घना कोहरा, 15 से ज्यादा जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच अब बारिश, घना कोहरा और ओलावृष्टि लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक मौसम का असर साफ दिखाई देने वाला है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ यातायात और खेती भी प्रभावित हो सकती है।