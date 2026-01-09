यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक: 40 जिलों में घना कोहरा, 15 से ज्यादा जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक | AI Generated Image
UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच अब बारिश, घना कोहरा और ओलावृष्टि लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक मौसम का असर साफ दिखाई देने वाला है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ यातायात और खेती भी प्रभावित हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लगभग 40 जिलों में घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम होने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर और देहात, झांसी और ललितपुर जैसे प्रमुख जिलों में सुबह के समय कोहरा जानलेवा साबित हो सकता है।
घने कोहरे की चपेट में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और महोबा जैसे जिले भी शामिल हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग ने बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में रबी की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। अचानक गिरने वाले ओले सरसों, गेहूं और आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है।
पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड क्षेत्र में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जिलों में तड़ित-झंझावात का खतरा बना हुआ है। लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है। लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, कोहरे में वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें और मौसम से जुड़ी चेतावनियों का पालन करें। अगले कुछ घंटे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।
