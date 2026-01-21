21 जनवरी 2026,

गोरखपुर

गोरखपुर में अधिकारियों को कुचलने की कोशिश, खनन का कागज मांगने पर भड़का डंपर चालक…सात दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा

गोरखपुर में अवैध खनन कर मिट्टी ले जा रहे डंपर चालक ने चेकिंग के दौरान अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया। घटना के अगले दिन जब होमगार्ड थाने में मुकदमा दर्ज कराने गया तब पुलिस ने जांच की बात कह मामला टाल दिया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 21, 2026

Up news , gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, डंपर चालक ने की कुचलने की कोशिश

गोरखपुर के गोला थानाक्षेत्र के रानीपुर गांव के पास बेखौफ डंपर चालक ने खनन के कागजात मांगने पर नायब तहसीलदार और होमगार्ड पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना देने के बाद भी मुकदमा दर्ज करने में सात दिन लग गए। जानकारी के मुताबिक घटना के अगले दिन ही होमगार्ड ने गोला थाने में तहरीर दे दी थी लेकिन मुकदमा आज दर्ज हुआ है।

जानिए पूरा मामला

होमगार्ड योगेंद्र यादव निवासी मठ भताड़ी, थाना उरुवा ने बताया कि उनकी ड्यूटी तहसीलदार के साथ हमराही के रूप में लगी थी। 13 जनवरी की रात करीब 12 बजे तहसीलदार सत्येंद्र मौर्य, नायब तहसीलदार गोला रमाकांत चौहान और नायब तहसीलदार बड़हलगंज जयप्रकाश के साथ गोरखपुर महोत्सव की ड्यूटी से लौट रहे थे।

खनन के कागजात नहीं दिखा सका डंपर चालक

इसी दौरान रानीपुर गांव के पास मिट्टी लदी एक डंपर को रोका गया और खनन से संबंधित कागजात मांगे गए। इस पर चालक द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया और मिट्टी को जितेंद्र यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी रानीपुर और पंकज यादव निवासी भूपगढ़ का बताया गया। तहसीलदार के निर्देश पर होमगार्ड योगेंद्र यादव डंपर में बैठकर उसे तहसील परिसर ले जा रहे थे।

तहसीलदार और होमगार्ड को कुचलने का प्रयास

तहसील लेकर जाते समय रास्ते में चालक ने डंपर को होमगार्ड को धमकी दी और वाहन में रखी कुल्हाड़ी व राड से हमला करने का प्रयास किया। डरकर होमगार्ड डंपर से नीचे उतर गया। इसके बाद चालक ने मिट्टी गिरा दी और तेज रफ्तार में वाहन मोड़कर होमगार्ड योगेंद्र यादव व नायब तहसीलदार रमाकांत चौहान को कुचलने के लिए गाड़ी दौड़ा दी। किसी तरह दोनों अधिकारी जान बचाकर मौके से भागे।

सात दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा

जानकारी के मुताबिक होमगार्ड ने अगले दिन थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने जांच की बात कह मामले को लटका दिया, और मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस संबंध में तहसीलदार सत्येंद्र मौर्य ने बताया कि तहरीर तत्काल दी गई थी। CO गोला दरवेश सिंह ने कहा कि जानकारी मिलते ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जल्द ही आरोपित चालक को गिरफ्तार कर आगे की कारवाई की जाएगी।

