बजाज हेल्थ इंश्योरेंस से 1.20 करोड़ का फर्जीवाड़ा…न मरीज, न हॉस्पिटल…फर्जी कागजात से लगा दिए करोड़ों का चूना

पुलिस की जांच पड़ताल में आरोपियों की पहचान डिसेंट हॉस्पिटल के संचालक शमशुल कमर उर्फ सोनू खान और रामगढ़ताल क्षेत्र के मेवातीपुर निवासी प्रवीण त्रिपाठी उर्फ विकास मणि के रूप में हुई। संचालक शमशूल पर पांच मुकदमे दर्ज हैं। जबकि प्रवीण त्रिपाठी उर्फ विकास मणि हॉस्पिटल के काम में पार्टनर था। उसके ऊपर भी 6 मुकदमे दर्ज हैं। प्रवीण पर एक मुकदमा यौन शोषण का भी कैंट थाने में दर्ज है। रामगढ़ताल थाने में गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस की जांच में गोरखपुर और बस्ती में स्थित डिसेंट हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनी से पंद्रह मरीजों के सवा करोड़ का भुगतान का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह को सपोर्ट करने वालों में शहर के कई बड़े डॉक्टरों के भी नाम सामने आए हैं।