डॉ. कफील खान को बड़ी राहत, विभागीय जांच वापस होने से खत्म हो सकता है निलंबन, 10 अगस्त को सुनवाई

Big relief to Dr. Kafeel Khan suspension may end in Oxygen Case- गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में ऑक्सीजन मामले में निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। डॉ. कफील के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी।