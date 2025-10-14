गोरखपुर में BJP के जिला उपाध्यक्ष पर हमला, आकाशवाणी परिसर को घेरे BJP कार्यकर्ता

इस दौरान न्यूज चैनल से आए रिपोर्टर को भी बंद कर दिया गया। शोर शराबा सुन घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई, परिसर के बाहर बड़ी संख्या में BJP कार्यकर्ता जुट गए। उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज को बाहर निकालने को बोला और तत्काल कार्रवाई की मांग की सूचना मिलने पर CO कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी और कोतवाल छत्रपाल सिंह फोर्स के साथ पहुंचे। बृजेश मणि मिश्रा को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया वहीं सिक्योरिटी इंचार्ज देव भूमि को कोतवाली थाने लाया गया। सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 307, 442, 352, 504, 506 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच जारी है।