गर्लफ्रेंड को लेकर दो दोस्त बने जानी दुश्मन…बर्थडे पार्टी का बहाना, सुनसान स्थान पर दोस्त की चाकू मार की हत्या

देवरिया जिले में भाटपाररानी क्षेत्र के बरईपार गांव में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से हड़कंप मच गया, शव पर धारदार हथियार से कई बार गोंदा गया निशान साफ दिख रहा था। शव के पास शराब की बोतलें, प्लास्टिक के ग्लास आदि भी बरामद हुए हैं। पहचान होने पर पता चला कि युवक दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में गया था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। तब मनु की खून से लथपथ लाश गांव से सात किलोमीटर दूर मिली, परिजन ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल युवक का दोस्त अश्वनी गुप्ता फरार है।