यूपी में बड़ा रेल हादसा टला…गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से निकला धुंआ, यात्रियों में मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर ही ब्रेक शू को ठीक किया। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। बैतालपुर स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समस्या को दुरुस्त कर लिया गया है। सब कुछ सामान्य है किसी को घबड़ाने की जरूरत नहीं है। देवरिया के स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैतालपुर के समीप गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी के ब्रेक शू से धुआं निकला था। इस समस्या को ठीक करने पहुंचे रेलकर्मियों ने समय रहते उसे ठीक कर दिए। इसका असर रेलवे रूट पर भी पड़ा। गोरखपुर-देवरिया रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन कुछ समय के लिए डिस्टर्ब रहा।