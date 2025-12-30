30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

यूपी में बड़ा रेल हादसा टला…गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से निकला धुंआ, यात्रियों में मचा हड़कंप

देवरिया स्टेशन पर गोरखपुर से वाराणसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के पहिए से धुंआ उठता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गया। लोको पायलट ने लोगों को बताया कि पहिया से ब्रेक शू चिपक जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। लगभग 20 मिनट तक ट्रेन वहां खड़ी रही।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 30, 2025

Up news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, इंटरसिटी एक्सप्रेस से निकला धुंआ

देवरिया जिले में मंगलवार की शाम गौरीबाजार और बैतालपुर रेलवे स्टेशन के बीच बैतालपुर के 135 नंबर ढाला के पास गोरखपुर से वाराणसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक पहिए से धुआं निकलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया, आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही इंटरसिटी एक्सप्रेस गौरीबाजार स्टेशन से आगे बढ़ी, बैतालपुर डिपो के पास एक बोगी के पहिए से अचानक तेज धुआं निकलने लगा।

ब्रेक शू जाम होने से पहिए से निकला धुंआ, यात्रियों में अफरा तफरी

अचानक धुआं देखकर अनहोनी की आशंका से यात्रियों में दहशत फैल गई, इसी बीच कई यात्री ट्रेन से उतरने की कोशिश भी करने लगे। ट्रेन में यह अफरातफरी देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर ड्राइवर को इशारा किया। लोको पायलट ने भी सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। सूचना मिलने पर चालक और गार्ड ने संबंधित बोगी की जांच की। जांच में सामने आया कि पहिए से सटा ब्रेक शू जाम हो गया था, जिससे पहिया गर्म होकर धुआं छोड़ने लगा।

बीस मिनट तक खड़ी रही ट्रेन, रेल रूट कुछ समय के लिए रहा डिस्टर्ब

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर ही ब्रेक शू को ठीक किया। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। बैतालपुर स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समस्या को दुरुस्त कर लिया गया है। सब कुछ सामान्य है किसी को घबड़ाने की जरूरत नहीं है। देवरिया के स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैतालपुर के समीप गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी के ब्रेक शू से धुआं निकला था। इस समस्या को ठीक करने पहुंचे रेलकर्मियों ने समय रहते उसे ठीक कर दिए। इसका असर रेलवे रूट पर भी पड़ा। गोरखपुर-देवरिया रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन कुछ समय के लिए डिस्टर्ब रहा।

ये भी पढ़ें

एसआई बोली – इंस्पेक्टर ने नाम हटाने के लिए एक लाख रुपए लिए, मुझे कुछ नहीं दिया, जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर 
आगरा
आगरा पुलिस विवादों में (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 11:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी में बड़ा रेल हादसा टला…गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से निकला धुंआ, यात्रियों में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या शलभ मणि त्रिपाठी के घर होगी ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक? जानें कितनी है सच्चाई

विधायक बैठक को लेकर मचा सियासी घमासान!
देवरिया

UP Weather Today: हाय, हाय सर्दी…ठंड की मार से दहला यूपी! वाराणसी, लखनऊ समेत इन जिलों में अलर्ट

up weather alert dense fog cold wave yellow alert imd
देवरिया

यूपी में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, अनियंत्रित बस की ठोकर से बुलेट के परखच्चे उड़े

Up news, Deoria accident
देवरिया

Agniveer News: अग्निवीर अश्वनी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भर्ती के दौरान ही एनकाउंटर में हुए थे घायल

Up news, Deoria news
देवरिया

पुलिस के सामने जब बेटे के पैरों पर गिरा पिता, थाने में घंटों चला हंगामा…नागवार लग गई थी पिता की यह बात

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.