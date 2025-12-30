यूपी में बड़ा रेल हादसा टला…गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से निकला धुंआ, यात्रियों में मचा हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, इंटरसिटी एक्सप्रेस से निकला धुंआ
देवरिया जिले में मंगलवार की शाम गौरीबाजार और बैतालपुर रेलवे स्टेशन के बीच बैतालपुर के 135 नंबर ढाला के पास गोरखपुर से वाराणसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक पहिए से धुआं निकलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया, आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही इंटरसिटी एक्सप्रेस गौरीबाजार स्टेशन से आगे बढ़ी, बैतालपुर डिपो के पास एक बोगी के पहिए से अचानक तेज धुआं निकलने लगा।
अचानक धुआं देखकर अनहोनी की आशंका से यात्रियों में दहशत फैल गई, इसी बीच कई यात्री ट्रेन से उतरने की कोशिश भी करने लगे। ट्रेन में यह अफरातफरी देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर ड्राइवर को इशारा किया। लोको पायलट ने भी सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। सूचना मिलने पर चालक और गार्ड ने संबंधित बोगी की जांच की। जांच में सामने आया कि पहिए से सटा ब्रेक शू जाम हो गया था, जिससे पहिया गर्म होकर धुआं छोड़ने लगा।
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर ही ब्रेक शू को ठीक किया। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। बैतालपुर स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समस्या को दुरुस्त कर लिया गया है। सब कुछ सामान्य है किसी को घबड़ाने की जरूरत नहीं है। देवरिया के स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैतालपुर के समीप गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी के ब्रेक शू से धुआं निकला था। इस समस्या को ठीक करने पहुंचे रेलकर्मियों ने समय रहते उसे ठीक कर दिए। इसका असर रेलवे रूट पर भी पड़ा। गोरखपुर-देवरिया रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन कुछ समय के लिए डिस्टर्ब रहा।
