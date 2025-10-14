Diwali Bonus: योगी सरकार का दिवाली तोहफा- मेहनतकश कर्मचारियों के घरों में फिर जले खुशियों के दीए

मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने बोनस से जुड़ा आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस (Non-Productivity Linked Bonus) दिया जाएगा। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के अनुसार दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हर पात्र कर्मचारी को ₹6,908 की राशि प्राप्त होगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोनस का भुगतान दीपावली से पहले कर दिया जाए, ताकि हर परिवार खुशी और उत्साह के साथ त्योहार मना सके।