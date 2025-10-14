Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Diwali Bonus: योगी सरकार का दिवाली तोहफा- मेहनतकश कर्मचारियों के घरों में फिर जले खुशियों के दीए

Yogi Government Announced Diwali Bonus for 14 Lakh UP Employees: दीपावली से पहले योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14.82 लाख कर्मचारियों को ₹6,908 का बोनस देने की घोषणा की है। इस पर राज्य सरकार पर ₹1,022 करोड़ का व्ययभार आएगा। सरकार ने कहा-यह बोनस कर्मचारियों के परिश्रम का सम्मान है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 14, 2025

14 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, खर्च होगा ₹1,022 करोड़ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh)

14 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, खर्च होगा ₹1,022 करोड़ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh)

Diwali Bonus 2025: दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। यह बोनस कर्मचारियों के परिश्रम, निष्ठा और समर्पण की सराहना के रूप में दिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का आर्थिक लाभ मिलेगा, जिस पर राज्य सरकार पर कुल ₹1,022 करोड़ का व्ययभार आएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि  दीपावली का पर्व प्रकाश, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बोनस देना उनके अथक परिश्रम की सराहना है। कर्मचारी प्रदेश की प्रगति के सशक्त आधार हैं, और सरकार उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।”

सरकार की पहल: बोनस से मिलेगी आर्थिक राहत

मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने बोनस से जुड़ा आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस (Non-Productivity Linked Bonus) दिया जाएगा। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के अनुसार दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हर पात्र कर्मचारी को ₹6,908 की राशि प्राप्त होगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोनस का भुगतान दीपावली से पहले कर दिया जाए, ताकि हर परिवार खुशी और उत्साह के साथ त्योहार मना सके।

 किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

बोनस का लाभ राज्य सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600 से ₹1,51,100) तक है — अर्थात जिनका ग्रेड पे ₹4,800 तक है।

  • इस योजना के अंतर्गत निम्न वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं 
  • राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी
  • राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के कर्मचारी
  • स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी
  • कार्य प्रभारित कर्मचारी
  • पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पात्र कर्मचारियों का बोनस समयबद्ध रूप से उनके खातों में जमा हो जाए।

दीपावली से पहले खुशियों का संदेश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बोनस कर्मचारियों के परिश्रम का सम्मान है और उनके परिवारों के लिए खुशियों का अवसर लेकर आएगा। दीपावली से पहले इस वित्तीय लाभ से न केवल सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के बाजारों और व्यापारियों में भी नई जान आएगी। त्योहारी सीजन में बोनस की राशि से वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाइयों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

प्रकाश का पर्व, परिश्रम का सम्मान’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह मेहनत और ईमानदारी का उत्सव है। हमारे कर्मचारी जिस निष्ठा से जनता की सेवा करते हैं, वह प्रशंसनीय है। राज्य सरकार उनके इस समर्पण की कद्र करती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय से शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होगा और सभी विभागों में कार्यकुशलता बढ़ेगी।

 वित्तीय प्रभाव और व्यापक लाभ

इस बोनस से प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार द्वारा ₹1,022 करोड़ का यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था में उपभोग-आधारित प्रोत्साहन (Consumption Boost) पैदा करेगा। इससे बाजारों में मांग बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों तथा सेवा क्षेत्र को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह निर्णय “विन-विन” स्थिति पैदा करेगा।  कर्मचारियों को बोनस की राशि से राहत मिलेगी और साथ ही राज्य की आर्थिक गति में तेजी आएगी।

केंद्र सरकार की तर्ज पर योगी सरकार का निर्णय

योगी सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के हालिया निर्णय की तर्ज पर उठाया गया है। भारत सरकार ने भी 29 सितंबर 2025 को अपने कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार का यह निर्णय यह दर्शाता है कि वह केंद्र की नीतियों के अनुरूप अपने कर्मचारियों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कर्मचारियों में उत्साह और संतोष

इस घोषणा के बाद प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले सबसे बड़ा उपहार है। इससे मनोबल बढ़ेगा और हम सब प्रदेश की सेवा और लगन से कर सकेंगे। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर लिखा -“योगी सरकार ने दीपावली से पहले खुशियों की सौगात दी है। यह बोनस केवल पैसे नहीं, बल्कि हमारे परिश्रम की पहचान है।

योगी सरकार ने फिर जीता कर्मचारियों का दिल

योगी सरकार द्वारा दीपावली से पहले दिया गया यह बोनस न केवल आर्थिक राहत का प्रतीक है, बल्कि यह शासन और कर्मचारियों के बीच मजबूत रिश्ते की मिसाल भी है। सरकार ने कर्मचारियों को केवल “तंत्र का हिस्सा” नहीं बल्कि “विकास का साथी” माना है। यह बोनस प्रदेश के हर सरकारी कर्मचारी के जीवन में खुशियां और विश्वास का दीप जलाएगा। दीपावली अब सच में ‘प्रकाश का पर्व’ से बढ़कर ‘परिश्रम का पर्व’ बन गई है।

Published on:

14 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Diwali Bonus: योगी सरकार का दिवाली तोहफा- मेहनतकश कर्मचारियों के घरों में फिर जले खुशियों के दीए

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला; रास्ता रोककर की गई गाली-गलौज,FIR दर्ज

crime scene
लखनऊ

Lucknow Air Turns Toxic: गोमतीनगर से तालकटोरा तक धुंध की चादर, कुकरैल की हरियाली बनी शहर की आखिरी उम्मीद

जहाँ बचपन खेलता था खुले में, वहाँ अब मास्क में घुट रही हैं सांसें, लखनऊ के 5 इलाकों में प्रदूषण ने पार किया ‘येलो जोन’ (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

Lucknow Honor Killing Case: शादी की उम्मीद लेकर आया, मौत की गोद में चला गया, लखनऊ की युवती की दर्दनाक कहानी

एक कॉल पर आया अली और लौट नहीं पाया (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

‘योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो’, हाथ जोड़कर बच्चे की भावुक अपील, बोला- मेरे पापा…

child appealing to pm narendra modi and cm yogi adityanath
लखनऊ

मायावती का बड़ा दांव, बसपा संगठन में भूचाल जैसे बदलाव, निष्क्रिय नेताओं की छुट्टी!

Mayawati education, Mayawati biography, Mayawati qualification, Mayawati educational background, Mayawati career journey, How educated is Mayawati,
लखनऊ
