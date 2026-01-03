3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘बेईमान पार्टी है भाजपा’, SIR पर भी अखिलेश यादव ने उठाए सवाल; बोले-BJP सरकार से सभी वर्ग परेशान

Akhilesh Yadav On BJP: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बेईमान पार्टी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 03, 2026

akhilesh yadav raised questions on sit strongly targeted bjp government up politics

अखिलेश यादव ने SIR पर उठाए सवाल (Photo: ANI)

Akhilesh Yadav On BJP: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से लेकर बूथ तक सतर्क रहने की जरूरत है।

'सभी कार्यकर्ता सतर्क और सावधान रहें'

अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से जुड़वाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सतर्क और सावधान रहें।

मुख्यमंत्री द्वारा ‘चार करोड़ वोट कटने’ संबंधी बयान को लेकर सपा प्रमुख ने कहा, '' उसी समय अधिकारियों को बेईमानी का संकेत दे दिया गया था। वर्तमान में सामने आ रहे आंकड़ों और डेटा के बाद चुनाव आयोग और प्रशासन को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी।''

'….SIR की प्रक्रिया का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा'

इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग, मैपिंग ऐप और आयोग की तकनीकी सहायता करने वाली कंपनियां निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मतदाता आंकड़ों में अंतर सामने आता है तो SIR की प्रक्रिया का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा।

अखिलेश यादव का BJP पर तीखा हमला

BJP पर तीखा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, '' BJP एक बेईमान पार्टी है, जो हर स्तर पर भ्रष्टाचार और अनैतिकता को बढ़ावा देती है। मतदाता सूची को लेकर चल रहे SIR पर कड़ी नजर रखी जाए।'' उन्होंने BJP को बेईमान और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताते हुए कहा कि वह हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है।

SIR पर चौकसी बनाए रखने की अपील

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और PDA प्रहरियों से मतदाता सूची और SIR पर चौकसी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि BJP सरकार से किसान, नौजवान और महिलाएं सभी वर्ग परेशान हैं। किसानों को समय पर खाद-बीज नहीं मिल रहा, फसलों का उचित मूल्य नहीं है, जबकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार खत्म होते जा रहे हैं। झूठे वादों से जनता त्रस्त है और अब सपा की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है।

ये भी पढ़ें

शाहरुख खान के खिलाफ फतवा; मौलाना बोले-‘….हिंदू समुदाय के लिए स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण’
अलीगढ़
maulana issues fatwa against shah rukh khan know what is the demand aligarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बेईमान पार्टी है भाजपा’, SIR पर भी अखिलेश यादव ने उठाए सवाल; बोले-BJP सरकार से सभी वर्ग परेशान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Winter Alert: लखनऊ समेत चार जिलों में तेज ठंडी हवाएं, 24 घंटे में पारा 5.5 डिग्री गिरा, जाने नया अपडेट

लखनऊ, लखीमपुर, बाराबंकी और रायबरेली में ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘गॉड ब्लेस यू योगी अंकल’ 24 घंटे में लौटा सम्मान और घर, पूर्व मेजर की बेटी की आंखों से छलके खुशी के आंसू

24 घंटे में पूर्व मेजर की बेटी अंजना को मिला करोड़ों का मकान    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Viral Video: बड़े इमामबाड़े में युवक की शर्मनाक हरकत, वायरल वीडियो से भड़का आक्रोश, पुलिस जांच तेज

लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में शर्मनाक घटना, धार्मिक स्थल की गरिमा पर सवाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow Metro ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर को रफ्तार, कास्टिंग यार्ड व डिपो के लिए एलडीए देगा भूमि

लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार, अस्थायी कास्टिंग यार्ड के लिए एलडीए देगा 12.5 हेक्टेयर भूमि (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

अटल नगर आवासीय योजना की लॉटरी 8–9 जनवरी को, 2,496 फ्लैट्स आवंटन के लिए होगी आयोजन

अटल नगर आवासीय योजना के फ्लैट्स की होगी लॉटरी, 8 और 9 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.