‘बेईमान पार्टी है भाजपा’, SIR पर भी अखिलेश यादव ने उठाए सवाल; बोले-BJP सरकार से सभी वर्ग परेशान

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और PDA प्रहरियों से मतदाता सूची और SIR पर चौकसी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि BJP सरकार से किसान, नौजवान और महिलाएं सभी वर्ग परेशान हैं। किसानों को समय पर खाद-बीज नहीं मिल रहा, फसलों का उचित मूल्य नहीं है, जबकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार खत्म होते जा रहे हैं। झूठे वादों से जनता त्रस्त है और अब सपा की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है।