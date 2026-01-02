पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल में शुरू किए अनशन, प्रशासन के होश उड़े

देवरिया के जिला कारगार में निरुद्ध पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार से अनशन शुरू कर दिया है। उनका अनशन प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में है। शुक्रवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में CJM न्यायालय में पेश किया गया जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब शनिवार को दुबारा सुनवाई होगी, इस दिन मामले के विवेचक को सभी पत्रावलियों और जांच रिपोर्ट के साथ तलब किया है।