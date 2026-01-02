2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल में शुरू किए अनशन, प्रशासन के होश उड़े

शुक्रवार को जिला जेल से भारी सुरक्षा के बीच पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को CJM कोर्ट में लाया गया। जिला कारगार में आज से ही अमिताभ ने अनशन भी शुरू कर दिया।

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 02, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर

देवरिया के जिला कारगार में निरुद्ध पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार से अनशन शुरू कर दिया है। उनका अनशन प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में है। शुक्रवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में CJM न्यायालय में पेश किया गया जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब शनिवार को दुबारा सुनवाई होगी, इस दिन मामले के विवेचक को सभी पत्रावलियों और जांच रिपोर्ट के साथ तलब किया है।

शाहजहांपुर में हुई गिरफ्तारी का मांग रहे CCTV फुटेज

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि शाहजहांपुर में ट्रेन के अंदर मेरी गिरफ्तारी के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से की थी, लेकिन अब तक फुटेज और DVR उन्हें नहीं दी गई है।

जेल में ही शुरू किए अनशन

इसे जानबूझकर गायब किया जा रहा है, जिससे दोषी पुलिसकर्मियों को बचाया जा सके। यह मांग न मानने से नाराज अमिताभ शुक्रवार से जेल में अनशन शुरू कर दिया। अनशन की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में हुए पेश, शनिवार को होगी अगली सुनवाई

शुक्रवार को अमिताभ की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, इस दौरान उन्हें भारी फोर्स के साथ CJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पेशी के दौरान उनके अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने न्यायालय में विस्तार से पक्ष रखा और इन्हीं के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई।

विवेचक कोर्ट में तलब

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद CJM ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचक को सभी पत्रावलियों और जांच रिपोर्ट के साथ तलब किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि विवेचक शनिवार को पूरी तैयारी के साथ न्यायालय में उपस्थित हों जिससे कि कारवाई आगे बढ़ाई जाए।

Updated on:

02 Jan 2026 05:30 pm

Published on:

02 Jan 2026 05:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल में शुरू किए अनशन, प्रशासन के होश उड़े

देवरिया

उत्तर प्रदेश

