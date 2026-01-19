भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने “SIR” अभियान का किया स्थलीय निरीक्षण, मतदाताओं से किया संवाद

क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने गोरखपुर शहर विधानसभा के अंतर्गत मालवीय नगर मंडल के वार्ड संख्या 1,4,7 व 67 , बिस्मिल नगर मंडल के वार्ड संख्या 23 , दीनदयाल नगर मंडल के वार्ड संख्या 70, गोरक्षनगर मंडल के वार्ड संख्या 15 व 78 तथा गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की गीता नगर मंडल की वार्ड संख्या 75 , मिर्जापुर मंडल की वार्ड संख्या 11 तथा भौवापार और मंडल के शक्ति केंद्र पिछौरा के कई बूथों पर पहुंच कर अभियान की समीक्षा की।

इस अवसर पर संबंधित मंडल अध्यक्ष, पार्षद गण, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।