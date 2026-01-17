डकैती मामले में कप्तान की बड़ी कारवाई…थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP की बड़ी कारवाई
गोरखपुर में बीते दिनों पांच जनवरी को एम्स थानाक्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई डकैती के मामले में खुली लापरवाही सामने आने पर SSP राजकरन नय्यर ने एम्स थानेदार संजय मिश्रा, थाने पर तैनात दरोगा अजय कुमार यादव और मुख्य आरक्षी राकेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
SSP ने पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश पांडेय को एम्स थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया है। नए थाना प्रभारी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से काम करने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही तीन अन्य पुलिसकर्मियों को भी नई तैनाती की है। शाहपुर थाने में तैनात रहे उपनिरीक्षक श्रेयांश राय को मछलीगांव चौकी प्रभारी बनाया गया है। हरपुर-बुदहट थाने पर तैनात रहे प्रवीण कश्यप को कैंपियरगंज थाना भेजा गया है। वहीं, शाहपुर थाने में तैनात मुख्य आरक्षी जग प्रसाद की तैनाती गोरखनाथ थाना में की गई है।
बता दें कि बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह और उनके परिवार को बंधक बनाकर पिस्टल के बल पर घर से करीब 84 लाख रुपये के जेवर और नकदी लूट ली थी। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी जनता आक्रोशित थी।
पुलिस ने कारवाई करते हुए मुठभेड़ में रजही गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर डायना उसके साथी राजकुमार उर्फ टिंकू और जीतू समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।इस वारदात में शामिल एक अन्य आरोपित अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
