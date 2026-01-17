डकैती मामले में कप्तान की बड़ी कारवाई…थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

गोरखपुर में बीते दिनों पांच जनवरी को एम्स थानाक्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई डकैती के मामले में खुली लापरवाही सामने आने पर SSP राजकरन नय्यर ने एम्स थानेदार संजय मिश्रा, थाने पर तैनात दरोगा अजय कुमार यादव और मुख्य आरक्षी राकेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।