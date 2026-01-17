17 जनवरी 2026,

शनिवार

गोरखपुर

डकैती मामले में कप्तान की बड़ी कारवाई…थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

गोरखपुर में बीते दिनों हुई रिटायर्ड लेखपाल के यहां पड़ी 84 लाख की डकैती मामले में SSP ने कड़ी कारवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले थानेदार संजय मिश्रा समेत तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 17, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP की बड़ी कारवाई

गोरखपुर में बीते दिनों पांच जनवरी को एम्स थानाक्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई डकैती के मामले में खुली लापरवाही सामने आने पर SSP राजकरन नय्यर ने एम्स थानेदार संजय मिश्रा, थाने पर तैनात दरोगा अजय कुमार यादव और मुख्य आरक्षी राकेश यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

एम्स थाने पर नए थानेदार की हुई तैनाती

SSP ने पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश पांडेय को एम्स थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया है। नए थाना प्रभारी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से काम करने का निर्देश दिया गया।

इन पुलिसकर्मियों की भी हुई नई तैनाती

इसके साथ ही तीन अन्य पुलिसकर्मियों को भी नई तैनाती की है। शाहपुर थाने में तैनात रहे उपनिरीक्षक श्रेयांश राय को मछलीगांव चौकी प्रभारी बनाया गया है। हरपुर-बुदहट थाने पर तैनात रहे प्रवीण कश्यप को कैंपियरगंज थाना भेजा गया है। वहीं, शाहपुर थाने में तैनात मुख्य आरक्षी जग प्रसाद की तैनाती गोरखनाथ थाना में की गई है।

सरेशाम रिटायर्ड लेखपाल के घर हुई थी 84 लाख की डकैती

बता दें कि बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह और उनके परिवार को बंधक बनाकर पिस्टल के बल पर घर से करीब 84 लाख रुपये के जेवर और नकदी लूट ली थी। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी जनता आक्रोशित थी।

पांच आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

पुलिस ने कारवाई करते हुए मुठभेड़ में रजही गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर डायना उसके साथी राजकुमार उर्फ टिंकू और जीतू समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।इस वारदात में शामिल एक अन्य आरोपित अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

Updated on:

17 Jan 2026 12:56 pm

Published on:

17 Jan 2026 12:55 pm

गोरखपुर

