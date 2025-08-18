Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

तहसील एवं थानास्तर पर ही मामलों का निस्तारण किया जाए, हर मरीज को मिलेगी आर्थिक सहायता : सीएम

गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर सीएम उनकी समस्याओ को सुने और मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिए।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 18, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में मुख्यमंत्री

सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याओं को सुने और उपस्थित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण का निर्देश दिए। मालूम हो कि सीएम तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं। सोमवार को अनुमानतः दो सौ फरियादियों ने जनता दर्शन में हिस्सा लेकर अपने समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जनता दर्शन कार्यक्रम में गोरखपुर समेत आसपास के जिलों से भी लोग आए थे।

अवैध कब्जाधारियों पर हो सख्त कारवाई

जनता दर्शन में हर बार की तरह जमीन विवाद और इलाज के लिए आर्थिक सहायता के अधिक मामले आए। कई लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे की बात बताई। कुछ लोगों ने रास्ते का विवाद बताया। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इन मामलों की जांच कराकर त्वरित की कार्रवाई की जाए। यदि कोई किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है तो उसपर सख्त कार्रवाई हो।

मेडिकल एस्टीमेट जमा करें, मिलेगी आर्थिक सहायता

कई फरियादी अपने परिजनों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे थे। सीएम ने उनकी बात सुनी और इस्टीमेट बनावकर लाने को कहा, सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। सीएम ने कहा कि तहसील एवं थाने स्तर पर सुनवाई जरूर की जाए। वहीं मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जाए।

प्रातः पूजा अर्चना किए

सीएम की दिनचर्या सोमवार की सुबह परंपरागत रही। उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन अवेद्यनाथ के समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। परिसर में भ्रमण करते हुए वह गौशाला गए और वहां गायों को गुड़, चना खिलाया। इसके बाद सीएम जनता दर्शन में पहुंचे।

Published on:

18 Aug 2025 11:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / तहसील एवं थानास्तर पर ही मामलों का निस्तारण किया जाए, हर मरीज को मिलेगी आर्थिक सहायता : सीएम

