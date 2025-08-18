तहसील एवं थानास्तर पर ही मामलों का निस्तारण किया जाए, हर मरीज को मिलेगी आर्थिक सहायता : सीएम

सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याओं को सुने और उपस्थित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण का निर्देश दिए। मालूम हो कि सीएम तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं। सोमवार को अनुमानतः दो सौ फरियादियों ने जनता दर्शन में हिस्सा लेकर अपने समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जनता दर्शन कार्यक्रम में गोरखपुर समेत आसपास के जिलों से भी लोग आए थे।