Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

एक के बाद एक बरसाते चले गए टोलकर्मी आर्मी के जवान पर थप्पड़; मन नहीं भरा तो पैरों पर चलाया डंडा, वीडियो वायरल

Live video: उत्तर प्रदेश में आर्मी के जवान की जमकर पिटाई कर दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान ले लिया है।

मेरठ

Harshul Mehra

Aug 18, 2025

Live video
टोलकर्मियों ने आर्मी के जवान को थप्पड़ मारे। फोटो सोर्स-X

Live video: उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार रात एक सेना के जवान पर टोल प्लाजा कर्मियों ने हमला कर दिया। जवान की पहचान कपिल कवाड़ के रूप में हुई है।

दिल्ली हवाई अड्डे जा रहा था जवान

बताया जा रहा है कि आर्मी का जवान कपिल अपने चचेरे भाई के साथ ड्यूटी पर लौटने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे जा रहा था, तभी यह झगड़ा हुआ। यह घटना मेरठ-करनाल राजमार्ग पर भूनी टोल प्लाजा पर हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो फुटेज में कई टोल कर्मचारी कवाड़ की पिटाई करते और उसे एक खंभे से बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

जम्मू-कश्मीर में है जवान की ड्यूटी

बताया जा रहा है कि जवान कपिल की इस वक्त तैनाती जम्मू-कश्मीर में है। टोल फीस को लेकर आर्मी के जवान और टोलकर्मियों को बीच जमकर बहस हुई। देखते ही देखते मामला बिगड़ता चला गया। जिसके बाद टोलकर्मियों ने जवान को बुरी तरह से पीट दिया। जवान के पैरों पर डंडा भी मारा गया।

मेरठ पुलिस ने मामले को लेकर क्या कहा?

मामले में मेरठ पुलिस ने संज्ञान लिया है। मेरठ पुलिस से ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट किया गया,'' थानाक्षेत्र सरूरपुर अन्तर्गत भूनी टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों द्वारा भारतीय सेना के जवान के साथ की गयी मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। '' पुलिस ने पुष्टि की है कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा जांच के तहत टोल प्लाजा के CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

ये भी पढ़ें

गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर
लखीमपुर खेरी
Lakhimpur Kheri News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / एक के बाद एक बरसाते चले गए टोलकर्मी आर्मी के जवान पर थप्पड़; मन नहीं भरा तो पैरों पर चलाया डंडा, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.