एक के बाद एक बरसाते चले गए टोलकर्मी आर्मी के जवान पर थप्पड़; मन नहीं भरा तो पैरों पर चलाया डंडा, वीडियो वायरल

मामले में मेरठ पुलिस ने संज्ञान लिया है। मेरठ पुलिस से ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट किया गया,'' थानाक्षेत्र सरूरपुर अन्तर्गत भूनी टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों द्वारा भारतीय सेना के जवान के साथ की गयी मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। '' पुलिस ने पुष्टि की है कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा जांच के तहत टोल प्लाजा के CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही है।