Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर

Lakhimpur Kheri News: गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता हुआ बाघ ले गया। खूंखार बाघ का ये तीसरा अटैक है। जानिए अधिकारियों ने ग्रामीणों से क्या अपील की है?

लखीमपुर खेरी

Harshul Mehra

Aug 17, 2025

Lakhimpur Kheri News
शख्स को घसीटता ले गया बाघ। फोटो सोर्स-Ai

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व की पलिया रेंज के पास एक बाघ ने 45 साल के किसान को मार डाला। वन विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जिले में एक महीने के भीतर बाघ के हमले में यह तीसरी मौत है।

शव के कुछ दूरी पर पैर बरामद

बताया जा रहा है कि हरिश्चंद्र लाल शुक्रवार शाम घास काट रहे थे, तभी बाघ उन्हें गन्ने के खेत में घसीट ले गया। शनिवार सुबह ग्रामीणों, पुलिस और वन अधिकारियों की संयुक्त तलाशी के दौरान उनका आंशिक रूप से खाया हुआ शव मिला। कुछ दूरी पर उनका एक पैर बरामद हुआ।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर कानूनी पेंच; विधेयक पास लेकिन फिर भी अभी नहीं हो सकता गठन, समझें क्यों?
मथुरा
Mathura News

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इस घटना के बाद स्थानीय किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सम्पूर्णानगर रोड जाम कर दिया और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। बाद में पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिवार को 10,000 रुपये की तत्काल राहत

वन अधिकारियों ने बताया कि इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बाघ को पकड़ने की अनुमति ली जाएगी। एसएचओ कृष्ण कुमार ने कहा, "परिवार को 10,000 रुपये की तत्काल राहत दी गई है, जबकि राज्य योजना के तहत 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।"

गौरतलब है कि हाल ही के हफ्तों में, खीरी में बाघों के हमलों की बाढ़ आ गई है। 3 अगस्त को, शारदानगर वन क्षेत्र के पास मैनीपुरवा गांव में 60 वर्षीय सोमवती देवी को एक तेंदुए ने मार डाला। 22 जुलाई को, मल्लबेहड़ गांव में एक किसान शोभरन लाल को बाघ ने मार डाला। अधिकारियों ने ग्रामीणों से गन्ने के खेतों या जंगल में अकेले न जाने की अपील की है क्योंकि दुधवा के बफर जोन में मांसाहारी जानवरों के हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

‘4 से 5 लड़के गाड़ी में आए उन्होंने पकड़ा,पीटा’; जिंदा नहीं लौट पाया दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया शख्स
मेरठ
UP Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 02:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.