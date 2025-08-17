गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व की पलिया रेंज के पास एक बाघ ने 45 साल के किसान को मार डाला। वन विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जिले में एक महीने के भीतर बाघ के हमले में यह तीसरी मौत है।
बताया जा रहा है कि हरिश्चंद्र लाल शुक्रवार शाम घास काट रहे थे, तभी बाघ उन्हें गन्ने के खेत में घसीट ले गया। शनिवार सुबह ग्रामीणों, पुलिस और वन अधिकारियों की संयुक्त तलाशी के दौरान उनका आंशिक रूप से खाया हुआ शव मिला। कुछ दूरी पर उनका एक पैर बरामद हुआ।
इस घटना के बाद स्थानीय किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सम्पूर्णानगर रोड जाम कर दिया और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। बाद में पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वन अधिकारियों ने बताया कि इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बाघ को पकड़ने की अनुमति ली जाएगी। एसएचओ कृष्ण कुमार ने कहा, "परिवार को 10,000 रुपये की तत्काल राहत दी गई है, जबकि राज्य योजना के तहत 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।"
गौरतलब है कि हाल ही के हफ्तों में, खीरी में बाघों के हमलों की बाढ़ आ गई है। 3 अगस्त को, शारदानगर वन क्षेत्र के पास मैनीपुरवा गांव में 60 वर्षीय सोमवती देवी को एक तेंदुए ने मार डाला। 22 जुलाई को, मल्लबेहड़ गांव में एक किसान शोभरन लाल को बाघ ने मार डाला। अधिकारियों ने ग्रामीणों से गन्ने के खेतों या जंगल में अकेले न जाने की अपील की है क्योंकि दुधवा के बफर जोन में मांसाहारी जानवरों के हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।