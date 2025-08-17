गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर

गौरतलब है कि हाल ही के हफ्तों में, खीरी में बाघों के हमलों की बाढ़ आ गई है। 3 अगस्त को, शारदानगर वन क्षेत्र के पास मैनीपुरवा गांव में 60 वर्षीय सोमवती देवी को एक तेंदुए ने मार डाला। 22 जुलाई को, मल्लबेहड़ गांव में एक किसान शोभरन लाल को बाघ ने मार डाला। अधिकारियों ने ग्रामीणों से गन्ने के खेतों या जंगल में अकेले न जाने की अपील की है क्योंकि दुधवा के बफर जोन में मांसाहारी जानवरों के हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।