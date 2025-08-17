रीजेंसी हॉस्पिटल की नई यूनिट का CM करेंगे लोकार्पण, चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति

गोरखपुर में रविवार को चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम रीजेंसी हेल्थ (हॉस्पिटल) की गोरखपुर में स्थापित नई यूनिट का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम इस हॉस्पिटल के पेशेंट एप 'रीजेंसी माई केयर' को भी लांच करेंगे। बता दें कि रीजेंसी हेल्थ निजी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
रीजेंसी हेल्थ समूह ने गोरखपुर में अपनी नई हॉस्पिटल यूनिट मेडिकल कॉलेज रोड पर गुलरिहा थाने के सामने स्थापति की है। इस समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अतुल कपूर के मुताबिक गोरखपुर में बना रीजेंसी हॉस्पिटल 150 बेड की क्षमता का है जिसे 250 बेड तक विस्तारित करने की योजना है। 300 करोड़ रुपये की निवेश वाली इस चिकित्सकीय सेवा परियोजना से 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ गोरखपुर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों, बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा।
रीजेंसी हेल्थ, जिसकी शुरुआत रीजेंसी हॉस्पिटल के रूप में हुई थी, उत्तर प्रदेश का पहला मल्टी-स्पेशलिटी टर्शियरी केयर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था। रीजेंसी हॉस्पिटल की स्थापना 1995 में उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं की माँग और ज़मीनी स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के बीच के व्यापक अंतर को पाटने के उद्देश्य से की गई थी। 29 वर्षों की अवधि में, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर, आसपास के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करके अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। रीजेंसी हेल्थकेयर का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनना है।