रीजेंसी हॉस्पिटल की नई यूनिट का CM करेंगे लोकार्पण, चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति

रीजेंसी हेल्थ समूह ने गोरखपुर में अपनी नई हॉस्पिटल यूनिट मेडिकल कॉलेज रोड पर गुलरिहा थाने के सामने स्थापति की है। इस समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अतुल कपूर के मुताबिक गोरखपुर में बना रीजेंसी हॉस्पिटल 150 बेड की क्षमता का है जिसे 250 बेड तक विस्तारित करने की योजना है। 300 करोड़ रुपये की निवेश वाली इस चिकित्सकीय सेवा परियोजना से 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ गोरखपुर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों, बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा।