Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

आंवला में अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बोलीं– शाहजहांपुर नाम सुनना भी पसंद नहीं, जाने क्यों

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने शनिवार को आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी जिले शाहजहांपुर के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गुलामी का प्रतीक बने नाम को बदलने का समय आ गया है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 16, 2025

बरेली। मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने शनिवार को आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी जिले शाहजहांपुर के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गुलामी का प्रतीक बने नाम को बदलने का समय आ गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि शाहजहांपुर का नया नाम प्रस्तावित किया जाए।

उमा ने कहा गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले नामों को अब बदलना जरूरी है। मैं चाहती हूं कि शाहजहांपुर का नाम बदलकर कोई नया नाम दिया जाए, क्योंकि मैं यह नाम दोबारा सुनना भी पसंद नहीं करती। इस अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा को सबसे पहले मंच देने का काम लोधी समाज ने किया था। इसी कारण भाजपा ने दो-दो मुख्यमंत्री लोधी समाज से दिए। उन्होंने कहा कि लोधी समाज ना चापलूसी करता है और ना ही साजिश बल्कि पार्टी और देश के लिए ईमानदारी से खड़ा रहता है।

राम मंदिर और विरासत की बात

उमा भारती ने कहा कि मथुरा और काशी के मामलों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और भाजपा न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि मीरबाकी ने हमारी अस्मिता पर चोट की थी, लेकिन भव्य राम मंदिर निर्माण के जरिए हमने राष्ट्रीय गौरव को फिर से स्थापित किया है। उन्होंने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बब्बर शेर बताते हुए कहा कि उन्होंने रामभक्तों की सुरक्षा के लिए सत्ता की परवाह नहीं की। उमा भारती ने कहा कि हिंदू समाज को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें इसमें नहीं फंसना है। पिछड़े और दलित समाज को सत्ता और समाज में बराबरी की हिस्सेदारी देनी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी दिशा में काम किया था।

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का संबोधन

केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे बचपन से ही तलवार के साथ खेलती थीं और आख़िरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ीं। उन्होंने कहा लोधी समाज धोखा खा सकता है, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देता। गुलामी के प्रतीकों को मिटाना और महापुरुषों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।

धर्मपाल सिंह और साक्षी महाराज ने साधा विपक्ष पर निशाना

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव पिछड़ों के नाम पर केवल परिवार का विकास करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनका पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भाजपा सांसद और लोधी महासभा के अध्यक्ष साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की रणनीति कल्याण सिंह और उमा भारती के नेतृत्व में बनी थी। उन्होंने कहा कि आज भव्य राम मंदिर निर्माण से पूरे हिंदू समाज का गौरव विश्व में ऊंचा हुआ है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, विधायक विपिन कुमार डेविड, पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 06:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / आंवला में अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बोलीं– शाहजहांपुर नाम सुनना भी पसंद नहीं, जाने क्यों

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.