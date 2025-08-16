आंवला में अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बोलीं– शाहजहांपुर नाम सुनना भी पसंद नहीं, जाने क्यों

उमा भारती ने कहा कि मथुरा और काशी के मामलों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और भाजपा न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि मीरबाकी ने हमारी अस्मिता पर चोट की थी, लेकिन भव्य राम मंदिर निर्माण के जरिए हमने राष्ट्रीय गौरव को फिर से स्थापित किया है। उन्होंने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बब्बर शेर बताते हुए कहा कि उन्होंने रामभक्तों की सुरक्षा के लिए सत्ता की परवाह नहीं की। उमा भारती ने कहा कि हिंदू समाज को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें इसमें नहीं फंसना है। पिछड़े और दलित समाज को सत्ता और समाज में बराबरी की हिस्सेदारी देनी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी दिशा में काम किया था।