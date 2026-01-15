15 जनवरी 2026,

गुरुवार

गोरखपुर

जब बच्चे की मांग सुन हंसे सीएम योगी, फिर इस अनोखी डिमांड को पूरी कर मासूम को दुलारे

गोरखनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 15, 2026

Up news, cm yogi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सीएम योगी

गुरुवार को मकर संक्रांति पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ की विशेष पूजा इस दौरान एक बच्चा सीएम से मिला और उनसे अनोखी डिमांड कर डाली, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर कोई हंसने लगा। सीएम ने उससे पूछा क्या चाहिए…तो बच्चे ने पास आकर धीरे से कान में कहा कि …चिप्स चाहिए…मासूम की बत सुनकर वहा जो भी लोग मौजूद थे वह लोग भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाए।

सीएम से बोला मासूम…मुझे चाहिए चिप्स

दरअसल, सीएम योगी आज 15 जनवरी गुरूवार को मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर पहुंचे हुए थे। जहां उन्होंने तड़के 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गुरु गोरखनाथ की पूजन की और खिचड़ी-लड्डू का भोग लगाया। पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं से मिले। तभी वहां एक बच्चा भी बैठा था, जिसे सीएम ने अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ दुलार किया। इसके बाद उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए तो बच्चे ने कान में कहा..मुझे एक चिप्स चाहिए। बच्चे की बात सुनकर खुद सीएम अपने आपको रोक नहीं पाए और हंसने लगे।=बच्चे की बात सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बच्चे के लिए चिप्स मंगवाकर उसे दिया।

Published on:

15 Jan 2026 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / जब बच्चे की मांग सुन हंसे सीएम योगी, फिर इस अनोखी डिमांड को पूरी कर मासूम को दुलारे

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

