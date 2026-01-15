जब बच्चे की मांग सुन हंसे सीएम योगी, फिर इस अनोखी डिमांड को पूरी कर मासूम को दुलारे

दरअसल, सीएम योगी आज 15 जनवरी गुरूवार को मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर पहुंचे हुए थे। जहां उन्होंने तड़के 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गुरु गोरखनाथ की पूजन की और खिचड़ी-लड्डू का भोग लगाया। पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं से मिले। तभी वहां एक बच्चा भी बैठा था, जिसे सीएम ने अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ दुलार किया। इसके बाद उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए तो बच्चे ने कान में कहा..मुझे एक चिप्स चाहिए। बच्चे की बात सुनकर खुद सीएम अपने आपको रोक नहीं पाए और हंसने लगे।=बच्चे की बात सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बच्चे के लिए चिप्स मंगवाकर उसे दिया।