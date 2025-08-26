गोरखपुर में विवाद , SHO का सिर फटा…मारपीट में घायल आप नेता की इलाज के दौरान मौत पर परिजनों ने काटा बवाल

गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के मैरीगोल्ड हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। इसके बाद दोपहर करीब एक बजे के लगभग इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ता जमकर हंगामा करने लगे।
हॉस्पिटल में उग्र भीड़ की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स पहुंची, भीड़ उस कदर उग्र थी कि पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस मामला शांत कराने के लिए भीड़ को काफी समझाई लेकिन जब भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ तब पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजने लगी।
लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठा कर पुलिस से हाथापाई करने लगे, इसी बीच एक पत्थर लगने से SHO गोरखनाथ का सिर फट गया। पुलिस ने तत्काल इंस्पेक्टर को उसी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराकर सिटी स्कैन कराया जा रहा है। पुलिस ने बल का प्रयोग करके शव बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजवा दिया।
जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ क्षेत्र में रामपुर नयागांव निवासी आम आदमी पार्टी के नेता कुंजबिहारी निषाद बिल्डिंग मटेरियल के कारोबारी थे। वह वार्ड नंबर 14 राजेंद्र प्रसाद नगर से आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव भी लड़े थे। मुहल्ले में ही अभिषेक पांडेय के घर निर्माण कार्य चल रहा था। जिसमे कुंजबिहारी ने बालू, गिट्टी गिराया था।23 अगस्त को शाम के समय कुंजबिहारी अपने साले के साथ अभिषेक के घर पर बकाया 50 हजार रुपये मांगने गए थे।
इस दौरान अभिषेक अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर कुंजबिहारी और उनके साले पर हमला बोल दिया। इसमें कुंजबिहारी और उनका साला दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घायल कुंजबिहारी की तहरीर पर गोरखनाथ थाने की पुलिस ने अभिषेक पांडेय, हिमाचल पांडेय और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया हैं।