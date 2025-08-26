गोरखपुर में विवाद , SHO का सिर फटा…मारपीट में घायल आप नेता की इलाज के दौरान मौत पर परिजनों ने काटा बवाल

जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ क्षेत्र में रामपुर नयागांव निवासी आम आदमी पार्टी के नेता कुंजबिहारी निषाद बिल्डिंग मटेरियल के कारोबारी थे। वह वार्ड नंबर 14 राजेंद्र प्रसाद नगर से आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव भी लड़े थे। मुहल्ले में ही अभिषेक पांडेय के घर निर्माण कार्य चल रहा था। जिसमे कुंजबिहारी ने बालू, गिट्‌टी गिराया था।23 अगस्त को शाम के समय कुंजबिहारी अपने साले के साथ अभिषेक के घर पर बकाया 50 हजार रुपये मांगने गए थे।