इस वजह से एक बार फिर चर्चा में आए आजम खान का किला ढहाने वाले IAS अधिकारी; अखिलेश राज में आए थे UP

बता दें कि सिंह को रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रसिद्धि मिली। जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन को लेकर सपा नेताओं के साथ उनका टकराव हुआ था। आजम खान ने कथित तौर पर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिससे विवाद खड़ा हो गया था। सिंह ने बाद में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे। बता दें कि आजम खान पर जमीन हड़पने से लेकर तमाम घोटाले के आरोप आंजनेय कुमार सिंह के 2 साल के कार्यकाल के दौरान ही लगे. इस दौरान उन्हें और उनके पूरे परिवार को जेल तक जाना पड़ा।