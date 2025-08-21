Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

डा. विवेक चंद्रा बने UK की संस्था के सलाहकार

महानगर के फिजीशियन डॉ. विवेक चंद्रा को यूके के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजीशियन एंड सर्जन ऑफ ग्लासगो डॉ. विवेक चंद्रा (आरसीपीएसजी) का अंतरराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। आरसीपीएसजी के निदेशक जॉन स्कॉट ने पत्र लिखकर डॉ. चंद्रा को 2028 तक की नियुक्ति की जानकारी दी है।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 21, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका

उत्तर प्रदेश के प्रख्यात चिकित्सक डाo विवेक चंद्रा को रायल कालेज ऑफ फिजीशियन एण्ड सर्जन ऑफ ग्लासगो (आरसीपीएसजी), यूके का अंतरराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले उत्तर प्रदेश के पहले और एकमात्र चिकित्सक बने हैं। वर्तमान में डा. विवेक चंद्रा गोरखपुर में परामर्श चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों और चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए आरसीपीएसजी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

चार शताब्दियों से कालेज चिकित्सा क्षेत्र में लहरा रहा है परचम

आरसीपीएसजी के अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर मि. जॉन स्काट एफआरसीएस (जी) ने पत्र लिखकर डा. चंद्रा को 2025 से 2028 तक की नियुक्ति की जानकारी दी है, जिसे आगे तीन वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इस भूमिका में डा. चंद्रा भारत से संस्थान को रणनीतिक मार्गदर्शन, सहयोग और परामर्श प्रदान करेंगे। उन्हें इससे पहले लंदन और ग्लासगो दोनों रायल कालेज से एफआरसीपी की उपाधि भी मिल चुकी है। 1599 में रायल चार्टर द्वारा स्थापित यह कालेज चार शताब्दियों से अधिक समय से चिकित्सा मानकों को आगे बढ़ा रहा है। ब्रिटिश द्वीप समूह में यह न केवल सबसे पुराने कालेजों में से एक है, बल्कि एकमात्र अनेक चिकित्सीय विधाओं में लगातार कार्य करने वाला संस्थान भी है।

Published on:

21 Aug 2025 10:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / डा. विवेक चंद्रा बने UK की संस्था के सलाहकार

