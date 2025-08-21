डा. विवेक चंद्रा बने UK की संस्था के सलाहकार

आरसीपीएसजी के अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर मि. जॉन स्काट एफआरसीएस (जी) ने पत्र लिखकर डा. चंद्रा को 2025 से 2028 तक की नियुक्ति की जानकारी दी है, जिसे आगे तीन वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इस भूमिका में डा. चंद्रा भारत से संस्थान को रणनीतिक मार्गदर्शन, सहयोग और परामर्श प्रदान करेंगे। उन्हें इससे पहले लंदन और ग्लासगो दोनों रायल कालेज से एफआरसीपी की उपाधि भी मिल चुकी है। 1599 में रायल चार्टर द्वारा स्थापित यह कालेज चार शताब्दियों से अधिक समय से चिकित्सा मानकों को आगे बढ़ा रहा है। ब्रिटिश द्वीप समूह में यह न केवल सबसे पुराने कालेजों में से एक है, बल्कि एकमात्र अनेक चिकित्सीय विधाओं में लगातार कार्य करने वाला संस्थान भी है।