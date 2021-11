बदला नियम, अब इन लोगों का नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

Driving Licence Rule Changed now DL Will not be Made for These People- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनने का नियम अब बदल गया है। अब अभ्यर्थी या उनके स्वजन के नाम पर वाहन पंजीकृत होने पर ही बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा।