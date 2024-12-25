गोरखपुर में पशु तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, CO चोटिल…चार पशु तस्कर गिरफ्तार

शहर में उनके आने की सूचना ज्यों ही वायरलेस सेट पर गूंजी तो कैंट इलाके के सिंघड़िया में पशु तस्करों को पुलिस ने घेरा तो गोवंश लदा पिकअप छोड़कर भागने लगे। यहां घेराबंदी के दौरान पशु तस्करों का पीछा कर रहे सीओ कैंट योगेंद्र सिंह अंधेरे में खंभे से टकरा कर चोटिल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। कैंट थाने में दो अलग-अलग केस दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने गाड़ी मालिक कुशीनगर के हनुमानगंज इलाके के बोधीछपरा निवासी विजय निषाद व पांच अज्ञात तस्करों पर केस दर्ज कर लिया है। SP सीटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है। केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। घटना में प्रयोग की जा रही पिकप भी बरामद की गई है। दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही और तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।