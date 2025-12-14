14 दिसंबर 2025,

गोरखपुर

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड फर्जी IAS अरेस्ट: 24 बॉडीगार्ड और प्रेमिका ने रचा गिरफ्तारी का जाल, चौंकाने वाला है मामला

Gorakhpur News: गोरखपुर में फर्जी IAS अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले ललित किशोर उर्फ गौरव का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। 24 बॉडीगार्ड के रौब, बड़े ठेकों के झांसे और गर्लफ्रेंड की मदद से पुलिस तक पहुंची जानकारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई राज्यों में की गई धोखाधड़ी की जांच जारी है।

गोरखपुर

image

Mohd Danish

Dec 14, 2025

fake ias gorakhpur lalit kishore girlfriend tip fraud tender

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड फर्जी IAS अरेस्ट | Photo Video Grab

Fake IAS Gorakhpur News: गोरखपुर में पकड़े गए फर्जी IAS लालित किशोर उर्फ गौरव के धोखाधड़ी के नए खुलासे सामने आए हैं। बिहार के मोकामा के ठेकेदार माधव मुकुंद ने बताया कि उन्होंने गौरव से पहली बार सितंबर 2024 में अररिया के एक होटल में मुलाकात की थी। गौरव बड़ी ही अजीब और भव्य स्टाइल में आए थे। उनके साथ 24 बॉडीगार्ड गन लेकर थे और होटल में प्रवेश करते ही सभी जय हिंद का नारा लगा रहे थे। इस नाटकीय अंदाज ने माधव को तुरंत यह विश्वास दिला दिया कि यह कोई बड़ा अधिकारी ही होगा।

20 साल की युवती के आने से खुला खेल

ठेकेदार के अनुसार, रात 9 बजे एक 20 साल की लड़की होटल पहुंची। गौरव ने बताया कि वह उनकी भांजी है। इसके बाद वह लड़की को अपने कमरे में ले गए और पूरी रात बाहर नहीं निकले। यह देख ठेकेदार ने सोचा कि यह बड़े अधिकारी का सामान्य व्यवहार हो सकता है। हालांकि, बाद में उनके शक ने वास्तविकता उजागर कर दी।

बड़ा ठेका दिलाने का झांसा और करोड़ों की ठगी

माधव ने बताया कि गौरव ने उन्हें केंद्रीय स्तर का 500 करोड़ का ठेका दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए उन्होंने कई बार गौरव से मुलाकात की और उसके साथ संपर्क में रहे। गौरव ने उन्हें पटना में अपने घर बुलाया और 450 करोड़ रुपए के एक ठेके का पेपर व अखबार की कटिंग भी भेजी। इस लालच में माधव ने गौरव को करोड़ों रुपए दिए, जिसमें लग्जरी कारें भी शामिल थीं।

प्रेमिका ने पुलिस को दी गुप्त सूचना

पुलिस की जांच में सामने आया कि गौरव की कथित प्रेमिका ने ही पुलिस से संपर्क किया। युवती ने बताया कि गौरव लगातार उससे संपर्क में था और उसकी वास्तविक लोकेशन लखनऊ के एक लग्जरी होटल में थी। इसके आधार पर पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया चैट के माध्यम से गौरव का पता लगाया और गोरखपुर आते ही उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस की कार्रवाई

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गौरव के पास से लेटरपैड और कई मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली है और गर्लफ्रेंड के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। यदि कोई अन्य व्यक्ति शिकायत करता है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। फर्जी IAS के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। गौरव ने कई राज्यों में धोखाधड़ी की है, जिसके लिए पुलिस अन्य राज्यों के अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 05:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड फर्जी IAS अरेस्ट: 24 बॉडीगार्ड और प्रेमिका ने रचा गिरफ्तारी का जाल, चौंकाने वाला है मामला

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

