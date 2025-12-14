करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड फर्जी IAS अरेस्ट: 24 बॉडीगार्ड और प्रेमिका ने रचा गिरफ्तारी का जाल, चौंकाने वाला है मामला

Fake IAS Gorakhpur News: गोरखपुर में पकड़े गए फर्जी IAS लालित किशोर उर्फ गौरव के धोखाधड़ी के नए खुलासे सामने आए हैं। बिहार के मोकामा के ठेकेदार माधव मुकुंद ने बताया कि उन्होंने गौरव से पहली बार सितंबर 2024 में अररिया के एक होटल में मुलाकात की थी। गौरव बड़ी ही अजीब और भव्य स्टाइल में आए थे। उनके साथ 24 बॉडीगार्ड गन लेकर थे और होटल में प्रवेश करते ही सभी जय हिंद का नारा लगा रहे थे। इस नाटकीय अंदाज ने माधव को तुरंत यह विश्वास दिला दिया कि यह कोई बड़ा अधिकारी ही होगा।