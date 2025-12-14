बेटे का जन्मदिन मनाने में कम पड़े पैसे तो बाप ने कर डाला यह कांड, घंटों हलकान रही पुलिस

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार आरोपी
गोरखपुर के गुलहरिया थानाक्षेत्र में लूट की झूठी सूचना देने के मामले में आरोपी सनोज निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जैनपुर टोला मोहम्मद बरवां से गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बेटे का जन्मदिन मनाने और कुछ कर्ज चुकाने के लिए 50 हजार रुपये की लूट की फर्जी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पूरी रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक जैनपुर निवासी सनोज निषाद अपने गांव के नरेश निषाद के यहां मुर्गी दाना सप्लाई का काम करता है। 11 दिसंबर को वह बाइक से श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के नगबारी गांव गया था। वहां से लौटते समय वसूली के 50 हजार रुपये नकद थे। सनोज ने जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास पहुंचने पर डायल 112 पर कॉल कर सूचना दी कि अपाची बाइक सवार दो बदमाशों ने उससे 50 हजार रुपये लूट लिए हैं। इसके बाद उसने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर भी यही आरोप दोहराया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने लूट की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल और आरोपी के बयान में कई विरोधाभास नजर आए, जिससे संदेह गहराने लगा। इसके बाद पुलिस ने सनोज निषाद से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने सच कबूल कर लिया और लूट की फर्जी कहानी गढ़ने का आरोप स्वीकार कर लिया।
फर्जी लूट की सूचना देने वाले आरोपी ने बताया कि उसके बेटे का 31 दिसंबर को जन्मदिन है, इसके लिए रुपयों की जरूरत थी। इसके साथ ही उस पर 23 हजार रुपये का कर्ज भी था। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
