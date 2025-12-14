बेटे का जन्मदिन मनाने में कम पड़े पैसे तो बाप ने कर डाला यह कांड, घंटों हलकान रही पुलिस

गोरखपुर के गुलहरिया थानाक्षेत्र में लूट की झूठी सूचना देने के मामले में आरोपी सनोज निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जैनपुर टोला मोहम्मद बरवां से गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बेटे का जन्मदिन मनाने और कुछ कर्ज चुकाने के लिए 50 हजार रुपये की लूट की फर्जी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पूरी रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।