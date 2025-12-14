गोरखपुर में महिला और दो बच्चियां ट्रेन से कटीं, दो की दर्दनाक मौत…एक बच्ची की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 4:30 बजे गोरखनाथ क्षेत्र के हुमांयुपुर उत्तरी यादव टोला की सावित्री पड़ोस में रहने वाली दो बच्चियों कनक और मिट्ठी को लेकर बाजार जा रही थी। बता दें कि गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे तीन रेलवे ट्रैक है। एक ट्रैक पर माल गाड़ी जा रही थी, तभी हॉर्न बजा, उन्हें लगा मालगाड़ी का हॉर्न बजा है। उसी समय मरुध्वज एक्सप्रेस जम्मूतवी जा रही थी। उसके चपेट में तीनों आ गए, हादसा इतना दर्दनाक था कि तीनों ट्रैक पर तड़प रहे थे मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस सभी को अस्पताल लेकर गए। जहां सावित्री और कनक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मिट्ठी की हालत काफी गंभीर है उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों को हादसे की।जानकारी मिलते ही तीनों परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस अधिकारी, GRP के अधिकारी सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच कर भीड़ को नियंत्रित किए और परिजनों को सम्हाले।