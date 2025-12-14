14 दिसंबर 2025,

रविवार

गोरखपुर

गोरखपुर में महिला और दो बच्चियां ट्रेन से कटीं, दो की दर्दनाक मौत…एक बच्ची की हालत गंभीर

गोरखपुर में रविवार की शाम दर्दनाक हादसा में महिला और एक बच्ची की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, वही एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 14, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, ट्रेन से कटकर दो की मौत

रविवार शाम गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रासिंग पर एक महिला और 2 बच्चियां ट्रेन से कट गई, हादसा देख भारी भीड़ मौके पर पहुंची और परिजन एवं पुलिस पहले निजी हॉस्पिटल लेकर गए। जहां महिला और बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं एक बच्ची की हालत गंभीर है। परिजनों के मुताबिक महिला पड़ोस के रहने वाली दो बच्चियां को लेकर घूमने निकली थी।

महिला और एक बच्ची की दर्दनाक मौत, एक बच्ची नाजुक

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 4:30 बजे गोरखनाथ क्षेत्र के हुमांयुपुर उत्तरी यादव टोला की सावित्री पड़ोस में रहने वाली दो बच्चियों कनक और मिट्ठी को लेकर बाजार जा रही थी। बता दें कि गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे तीन रेलवे ट्रैक है। एक ट्रैक पर माल गाड़ी जा रही थी, तभी हॉर्न बजा, उन्हें लगा मालगाड़ी का हॉर्न बजा है। उसी समय मरुध्वज एक्सप्रेस जम्मूतवी जा रही थी। उसके चपेट में तीनों आ गए, हादसा इतना दर्दनाक था कि तीनों ट्रैक पर तड़प रहे थे मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस सभी को अस्पताल लेकर गए। जहां सावित्री और कनक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मिट्ठी की हालत काफी गंभीर है उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों को हादसे की।जानकारी मिलते ही तीनों परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस अधिकारी, GRP के अधिकारी सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच कर भीड़ को नियंत्रित किए और परिजनों को सम्हाले।

14 Dec 2025 08:54 pm

गोरखपुर में महिला और दो बच्चियां ट्रेन से कटीं, दो की दर्दनाक मौत…एक बच्ची की हालत गंभीर

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

