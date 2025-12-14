गोरखपुर पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा…गैंगस्टर के आरोपी को छोड़ने पर सवाल, स्टे की शुरू हुई जांच

गोरखनाथ की रहने वाली शिकायतकर्ता सैबा अनवर का आरोप है कि जिस महिला को छोड़ा गया, उसके पक्ष में कोई कोर्ट स्टे नहीं था। इस मामले में प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया। इसी को लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई, जिसके बाद डीआइजी ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए। SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि कोर्ट का कोई वास्तविक आदेश था या नहीं, विवेचना के दौरान किन अभिलेखों के आधार पर रिहाई की गई, इसमें संबंधित पुलिसकर्मियों की क्या भूमिका रही।