14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा…गैंगस्टर के आरोपी को छोड़ने पर सवाल, स्टे की शुरू हुई जांच

गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट की आरोपित महिला को कोर्ट से स्टे मिलने का हवाला देकर छोड़े जाने पर सवाल उठे हैं। डीआइजी के आदेश पर एसपी उत्तरी मामले की जांच कर रहे हैं

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 14, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, DIG गोरखपुर

गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट की आरोपित महिला को कोर्ट से स्टे मिलने का हवाला देकर पुलिस द्वारा छोड़े जाने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से DIG से की गई शिकायत के बाद पूरे प्रकरण की जांच SP नॉर्थ को सौंपी गई है। जांच अब यह की जा रही कि जिस कोर्ट स्टे के आधार पर आरोपित को छोड़ा गया, वह वास्तव में था या नहीं, और अगर नहीं था तो यह चूक लापरवाही थी या जानबूझकर की गई कार्रवाई।

हिरासत में ली गई दो महिलाओं में से एक को छोड़ा

जानकार के मुताबिक चिलुआताल थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे की विवेचना मौजूदा समय में पीपीगंज थाना पुलिस कर रही है। बीते दिनों इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया था। पूछताछ और कार्रवाई के बाद एक महिला को जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरी महिला को यह कहते हुए रिहा कर दिया गया कि उसे न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक है।

पीड़ित महिला DIG से मिलकर लगाई गुहार

गोरखनाथ की रहने वाली शिकायतकर्ता सैबा अनवर का आरोप है कि जिस महिला को छोड़ा गया, उसके पक्ष में कोई कोर्ट स्टे नहीं था। इस मामले में प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया। इसी को लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई, जिसके बाद डीआइजी ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए। SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि कोर्ट का कोई वास्तविक आदेश था या नहीं, विवेचना के दौरान किन अभिलेखों के आधार पर रिहाई की गई, इसमें संबंधित पुलिसकर्मियों की क्या भूमिका रही।

SP नॉर्थ, जितेंद्र

SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र से बीवी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। कोर्ट आदेश की पुष्टि के साथ-साथ विवेचना से जुड़े सभी रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में यदि लापरवाही की गई है तो कड़ी कारवाई होगी।

ये भी पढ़ें

टूरिस्ट वीजा पर भारत आया विदेशी, चोरी-छिपे नदवा कॉलेज में रुका, तबलीगी जमात से जुड़े तार
लखनऊ
नदवा कॉलेज में 3 दिन छिपा रहा फिलीपींस नागरिक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 11:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा…गैंगस्टर के आरोपी को छोड़ने पर सवाल, स्टे की शुरू हुई जांच

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दो साल पहले ही पीएम मोदी ने खेला था मास्टर स्ट्रोक…दो सौ मीटर पैदल चलकर पहुंचे थे पंकज के गोरखपुर आवास

Up news, pm modi
गोरखपुर

पंकज की ताजपोशी में अखिलेश यादव की मुख्य भूमिका , 2027 विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होंगे पंकज

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

Pankaj Chaudhary: प्रदेश अध्यक्ष होने की बात सुन डबडबा गई मां की आंखे, आंसू पोछते हुए बोलीं …बेटा आगे बढ़ता रहे यही मेरा आशीर्वाद है।

Up news, gorakhpur, pankaj Chaudhary
गोरखपुर

सीएम के वार्निंग फ्लीट में चूक, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर…बिना रुकावट गुजरा था सीएम का काफिला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

घने कोहरे में रेलवे ट्रैक पर अब नहीं बजेंगे पटाखे, इस तकनीकी से बढ़ गया लोको पायलटों का भरोसा…होगी सुरक्षित यात्रा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.