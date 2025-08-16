गोरखपुर में पिता का मर्डर…बड़े बेटे के इलाज के लिए बेची थी जमीन, छोटे ने फावड़े से अलग कर दिया सिर

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही रामसरिया टोला में दर्दनाक घटना हुई हुई है, यहां एक बेटे ने पिता की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी की उन्होंने बड़े बेटे के इलाज के लिए अपनी जमीन बेचे कर उसको पैसे दे मदद कर दी। इसी से खुन्नस खाकर बेटे ने पिता का सिर फावड़े से काटकर अलग कर दिया। आरोपी बेटा पुणे में काम करता था अभी हाल ही में दस दिन दिन पहले घर आया था।शुक्रवार को घर में मामूली विवाद हुआ और रात 12 बजे पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची एम्स थाने की पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया।