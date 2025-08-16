Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में पिता का मर्डर…बड़े बेटे के इलाज के लिए बेची थी जमीन, छोटे ने फावड़े से अलग कर दिया सिर

शुक्रवार की देर रात जमीन को लेकर हुए विवाद में बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही पिता के सिर पर फावड़े से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। सूचना पाकर पहुंची एम्स थाना पुलिस ने आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर फावड़ा बरामद कर लिया।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 16, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, कलियुगी बेटे ने जमीनी विवाद में पिता को काट दिया

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही रामसरिया टोला में दर्दनाक घटना हुई हुई है, यहां एक बेटे ने पिता की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी की उन्होंने बड़े बेटे के इलाज के लिए अपनी जमीन बेचे कर उसको पैसे दे मदद कर दी। इसी से खुन्नस खाकर बेटे ने पिता का सिर फावड़े से काटकर अलग कर दिया। आरोपी बेटा पुणे में काम करता था अभी हाल ही में दस दिन दिन पहले घर आया था।शुक्रवार को घर में मामूली विवाद हुआ और रात 12 बजे पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची एम्स थाने की पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया।

बड़े बेटे के इलाज के लिए पिता ने बेची थी जमीन

जानकारी के मुताबिक भागवत मिश्रा रजही रामसरिया टोला थाना एम्स के रहने वाले थे। उनके चार बेटे कृष्णजीवन मिश्रा, संजीव मिश्रा, राधेश्याम मिश्रा, चौथा कन्हैया है। वहीं भागवत मिश्रा की पत्नी की बीमारी से दो वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। भागवत मिश्रा के बड़े लड़के कृष्णजीवन का एक्सीडेंट हो गया था। जिससे उनका काफी लंबा इलाज चला। पैसे की तंगी के कारण बुजुर्ग ने ढाई डिसमिल जमीन बेचकर उससे मिले 7.32 लाख से बेटे का इलाज कराया।

जमीन बेचने की मांग को पिता ने अनसुना कर दिया

इसी बात से छोटा बेटा राधेश्याम जो पुणे में काम करता था खुन्नस खाए बैठा था। इसकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी और कोई बच्चे नही थे। आरोपी 10 दिन पहले पुणे से आया था। शुक्रवार को इसी पैसे को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया। राधेश्याम पैसा मांग रहा था पिता ने कहा कि पैसा तो दिया था इस पर उसने अपने हिस्से की जमीन बेचने को बोला, पिता ने मना कर दिया।

खुन्नस खाए छोटे बेटे ने सोते समय पिता की फावड़े से काटकर की हत्या

इसके बाद सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए, इसी बीच राधेश्याम अचानक आया और फावड़े से वार कर पिता की हत्या। आवाज होने पर परिवार के लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर एम्स थाने की पुलिस के साथ ही फारेंसिक टीम भी पहुंची। आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया फावड़ा भी बरामद कर लिया है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया- संपत्ति के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पिता का मर्डर…बड़े बेटे के इलाज के लिए बेची थी जमीन, छोटे ने फावड़े से अलग कर दिया सिर

