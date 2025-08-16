गोरखपुर में पिता का मर्डर…बड़े बेटे के इलाज के लिए बेची थी जमीन, छोटे ने फावड़े से अलग कर दिया सिर

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही रामसरिया टोला में दर्दनाक घटना हुई हुई है, यहां एक बेटे ने पिता की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी की उन्होंने बड़े बेटे के इलाज के लिए अपनी जमीन बेचे कर उसको पैसे दे मदद कर दी। इसी से खुन्नस खाकर बेटे ने पिता का सिर फावड़े से काटकर अलग कर दिया। आरोपी बेटा पुणे में काम करता था अभी हाल ही में दस दिन दिन पहले घर आया था।शुक्रवार को घर में मामूली विवाद हुआ और रात 12 बजे पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची एम्स थाने की पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया।
जानकारी के मुताबिक भागवत मिश्रा रजही रामसरिया टोला थाना एम्स के रहने वाले थे। उनके चार बेटे कृष्णजीवन मिश्रा, संजीव मिश्रा, राधेश्याम मिश्रा, चौथा कन्हैया है। वहीं भागवत मिश्रा की पत्नी की बीमारी से दो वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। भागवत मिश्रा के बड़े लड़के कृष्णजीवन का एक्सीडेंट हो गया था। जिससे उनका काफी लंबा इलाज चला। पैसे की तंगी के कारण बुजुर्ग ने ढाई डिसमिल जमीन बेचकर उससे मिले 7.32 लाख से बेटे का इलाज कराया।
इसी बात से छोटा बेटा राधेश्याम जो पुणे में काम करता था खुन्नस खाए बैठा था। इसकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी और कोई बच्चे नही थे। आरोपी 10 दिन पहले पुणे से आया था। शुक्रवार को इसी पैसे को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया। राधेश्याम पैसा मांग रहा था पिता ने कहा कि पैसा तो दिया था इस पर उसने अपने हिस्से की जमीन बेचने को बोला, पिता ने मना कर दिया।
इसके बाद सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए, इसी बीच राधेश्याम अचानक आया और फावड़े से वार कर पिता की हत्या। आवाज होने पर परिवार के लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर एम्स थाने की पुलिस के साथ ही फारेंसिक टीम भी पहुंची। आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया फावड़ा भी बरामद कर लिया है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया- संपत्ति के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।