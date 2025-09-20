गोरखपुर AIIMS में महिला डॉक्टरों से छेड़खानी, विशाखा कमेटी की रिपोर्ट में विभागाध्यक्ष दोषी, दो साल बाद उभरा मामला

गोरखपुर एम्स में छेड़खानी का मामला दो साल बाद फिर उभरा है, यहां एक विभागाध्यक्ष द्वारा महिला डॉक्टरों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। चार महिला डॉक्टरों ने विभागाध्यक्ष यह गंभीर आरोप लगाया है, इस मामले की जांच विशाखा कमेटी ने की। आरोपित विभागाध्यक्ष दूसरे एम्स में चले गए हैं। विशाखा कमेटी ने इस गंभीर मामले में कमेटी से सुझाव दिए हैं कि AIIMS गोरखपुर के कार्यकारी निदेशक उस संस्था के निदेशक को इस बात की जानकारी दे सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक यह घटना वर्ष 2023 की है। पीड़ित डॉक्टरों ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ. सुरेखा किशोर को शिकायत की थी। निदेशक ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला बल्कि आरोपी का व्यवहार महिला डॉक्टरों के प्रति और अड़ियल हो गया। इस बावत AIIMS गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (रिटायर्ड) डा. विभा दत्ता ने कहा कि विशाखा कमेटी मामले की जांच कर रही है। अभी रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है।
इधर इस मामले में विशाखा कमेटी ने आरोपी को कई बार बुलाया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। आरोपी ने 26 अगस्त को केवल ऑनलाइन माध्यम से जांच में भाग लिया और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महिला डॉक्टरों का कहना है कि जब उन्होंने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ. सुरेखा किशोर को शिकायत दी तो उन्होंने दोनो पक्षों को गलतफहमी दूर करने को सलाह दी, लेकिन विशाखा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर मामले की चर्चा होने लगी है।