गोरखपुर AIIMS में महिला डॉक्टरों से छेड़खानी, विशाखा कमेटी की रिपोर्ट में विभागाध्यक्ष दोषी, दो साल बाद उभरा मामला

इधर इस मामले में विशाखा कमेटी ने आरोपी को कई बार बुलाया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। आरोपी ने 26 अगस्त को केवल ऑनलाइन माध्यम से जांच में भाग लिया और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महिला डॉक्टरों का कहना है कि जब उन्होंने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक डॉ. सुरेखा किशोर को शिकायत दी तो उन्होंने दोनो पक्षों को गलतफहमी दूर करने को सलाह दी, लेकिन विशाखा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर मामले की चर्चा होने लगी है।