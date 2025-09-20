मेरठ साउथ स्टेशन पर तकनीकी गड़बड़ी! नमो भारत ट्रेन में यात्रियों की सांसें अटकी, स्टेशन पर हंगामा

Meerut south station namo bharat train: गाजियाबाद से मेरठ आ रही नमो भारत ट्रेन शुक्रवार शाम तकनीकी खराबी का शिकार हो गई, जिससे सैकड़ों यात्री ट्रेन के अंदर ही फंस गए। यह घटना मेरठ साउथ स्टेशन के परतापुर थाना क्षेत्र में हुई। ट्रेन के मुख्य द्वार अचानक लॉक हो जाने के कारण यात्रियों को लगभग आधा घंटा ट्रेन में ही फंसे रहना पड़ा।