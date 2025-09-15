इंस्टाग्राम पर दोस्ती, होटल बुलाकर किया लड़के से रेप, अब लड़की कहती प्रेग्नेंट हूं पैसे दो…

सहजनवां इलाके के युवक की 3 साल पहले दिसंबर 2023 में युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। युवक ने बताया कि वह अभी नाबालिग है और युवती लगभग बीस साल की होगी। अफेयर के दौरान युवती ने खुद होटल बुक कर युवक को बुलाया और शारीरिक संबंध बनाई, युवती ने लड़के की कुछ अंतरंग तस्वीर भी खींच लीं, इसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़का जब ब्लैकमेल से बुरी तरह त्रस्त हो गया तब उसने परिवार को सभी बातें बताई।। इसी बीच फिर 25 जून 2025 को आरोपी युवती फिर घर पहुंच गई। पिता से 12 लाख रुपये की डिमांड की। घरवाले पूरी बात जानकर परेशान हुए।