इंस्टाग्राम पर दोस्ती, होटल बुलाकर किया लड़के से रेप, अब लड़की कहती प्रेग्नेंट हूं पैसे दो…

गीडा थानाक्षेत्र में एक युवती स्वयं लड़के के रेप का दिलचस्प मामला आया है। यहां दोनों के बीच इंस्टा पर मुलाकात हुईं और इसके बाद मिलना जुलना शुरू किया गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 15, 2025

Up news , gorakhour
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, युवती पर मुकदमा दर्ज

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र में हैरान करने वाला मामला हुआ है, यहां लड़के से जबरदस्ती रेप करवाकर आरोपी लड़की ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने लड़की पर मुकदमा दर्ज कर किया है। लड़के ने बताया कि दोनों की दोस्ती इंस्टा पर हुई थी, इसके बाद धीरे धीरे संबंध गहरे होते गए।

लगातार संबंध बनाती रही युवती, प्रेग्नेंसी रिपोर्ट दिखा कर करने लगी ब्लैकमेल

इसी का फायदा उठाकर लड़की ने कई बार लड़के को बुलाकर अपनी हवस मिठाई। इसी बीच युवती एक दिन अचानक उसके घर पहुंच गई और प्रेग्नेंसी रिपोर्ट दिखाकर उसके पिता से पैसे मांगने लगी। पीड़ित युवक ने पुलिस में मामले की शिकायत की। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया। गीडा थानाध्यक्ष अश्वनी पांडेय ने कहा कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

तीन साल पहले हुई थी इंस्टा पर मुलाकात,

सहजनवां इलाके के युवक की 3 साल पहले दिसंबर 2023 में युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। युवक ने बताया कि वह अभी नाबालिग है और युवती लगभग बीस साल की होगी। अफेयर के दौरान युवती ने खुद होटल बुक कर युवक को बुलाया और शारीरिक संबंध बनाई, युवती ने लड़के की कुछ अंतरंग तस्वीर भी खींच लीं, इसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़का जब ब्लैकमेल से बुरी तरह त्रस्त हो गया तब उसने परिवार को सभी बातें बताई।। इसी बीच फिर 25 जून 2025 को आरोपी युवती फिर घर पहुंच गई। पिता से 12 लाख रुपये की डिमांड की। घरवाले पूरी बात जानकर परेशान हुए।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, घुमाती रह गई थी पुलिस

युवक के पिता ने 23 जुलाई को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर नाबालिग बेटे को बचाए जाने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन केस ठंडे बस्ते में चला गया। अंततः केस दर्ज नहीं होने पर 28 जुलाई 2025 कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। 14 सिंतबर को अपर जिला सत्र न्यायालय/स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के आदेश पर गीडा थाने में केस दर्ज कर लिया गया।

15 Sept 2025 04:13 pm

