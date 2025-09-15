फर्जी एयरलाइन कम्पनी का झांसा, चार युवतियों से कराया सात दिन का प्रशिक्षण, सैलरी मांगने पर हुआ ये

सिविल लाइंस चौपुला निवासी सिमरन ने बताया कि वह बीबीए की छात्रा है। कुछ दिन पहले उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक आया, जिसमें Indigo Airline Airport Company के नाम से नौकरी का ऑफर था। कम्पनी ने 12 हजार रुपये महीने की सैलरी और इंटरव्यू के बाद सात दिन का प्रशिक्षण देने की बात कही। सिमरन अपनी सहेली रोशनी को लेकर इंटरव्यू देने गई। वहीं दो और युवतियां सालौनी और मुस्कान भी प्रशिक्षण ले रही थीं।