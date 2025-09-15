फर्जी एयरलाइन कम्पनी का झांसा, चार युवतियों से कराया सात दिन का प्रशिक्षण, सैलरी मांगने पर हुआ ये

बरेली। नौकरी की तलाश में जुटी चार युवतियां फर्जी एयरलाइन कम्पनी के झांसे में आ गईं। कम्पनी ने पहले इंटरव्यू लिया, फिर सात दिन तक काम कराया, लेकिन जब युवतियों ने अपनी सैलरी मांगी तो कम्पनी के लोगों ने देने से साफ इनकार कर दिया। ठगी की आशंका होने पर पीड़ित युवतियां थाने पहुंचीं और तहरीर दी। बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सिविल लाइंस चौपुला निवासी सिमरन ने बताया कि वह बीबीए की छात्रा है। कुछ दिन पहले उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक आया, जिसमें Indigo Airline Airport Company के नाम से नौकरी का ऑफर था। कम्पनी ने 12 हजार रुपये महीने की सैलरी और इंटरव्यू के बाद सात दिन का प्रशिक्षण देने की बात कही। सिमरन अपनी सहेली रोशनी को लेकर इंटरव्यू देने गई। वहीं दो और युवतियां सालौनी और मुस्कान भी प्रशिक्षण ले रही थीं।
कम्पनी की ओर से खुद को एचआर सीनियर बताने वाली सुकन्या मौर्या नामक महिला ने उनका इंटरव्यू लिया। उसने उन्हें दो बैंक खाते भी दिए। आरोप है कि प्रशिक्षण के दौरान युवतियों से कहा गया कि वे लोगों को कॉल करके पैसे डलवाने का काम करें।
सात दिन बाद जब युवतियों को लगा कि यह कम्पनी धोखाधड़ी कर रही है तो उन्होंने अपनी सैलरी मांगी। इस पर कम्पनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। पीड़ित युवतियां अब थाना बारादरी पहुंचीं और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित युवतियों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।