गोरखपुर

गोरखपुर में दर्दनाक सड़क हादसा… एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

गोरखपुर में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया, यहां रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के लहसढी बंधे पर दो बाईकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 11, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, दर्दनाक सड़क हादसा, युवक की मौत

शनिवार को देर रात ग्यारह बजे रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के लहसड़ी बंधे पर शिव मंदिर के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में लहसडी गांव के गोविंद चौधरी की मौत हो गई जबकि पल्सर बाइक पर सवार महुईशुघरपुर निवासी रोशन शुक्ला और सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है।

यह रफ्तार से आ रहीं फोन बाईकों में भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत

जानकारी के मुताबिक गोविंद चौधरी यामाहा बाइक से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से आ रही पल्सर बाइक पर सवार रोशन और सूरज बंधे के मोड़ पर आ गए। दोनों बाइकों की स्पीड काफी तेज थी और भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग फौरन पुलिस को सूचना दिए, रामगढ़ताल थाने की पुलिस एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डाक्टरों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया।गंभीर रूप से घायल रोशन और सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में मृत गोविंद के घर में मातम पसरा हुआ है। SO रामगढ़ताल नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार के कारण दोनों बाइक सवारों का अनियंत्रित होना है।

Updated on:

12 Oct 2025 12:04 am

Published on:

11 Oct 2025 11:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में दर्दनाक सड़क हादसा… एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

