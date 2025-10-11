गोरखपुर में दर्दनाक सड़क हादसा… एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

जानकारी के मुताबिक गोविंद चौधरी यामाहा बाइक से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से आ रही पल्सर बाइक पर सवार रोशन और सूरज बंधे के मोड़ पर आ गए। दोनों बाइकों की स्पीड काफी तेज थी और भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग फौरन पुलिस को सूचना दिए, रामगढ़ताल थाने की पुलिस एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डाक्टरों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया।गंभीर रूप से घायल रोशन और सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में मृत गोविंद के घर में मातम पसरा हुआ है। SO रामगढ़ताल नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार के कारण दोनों बाइक सवारों का अनियंत्रित होना है।