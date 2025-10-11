Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या

अयोध्या में नगर निगम कर्मियों की अमानवीयता…डंडे के बल पर ठेले वालों को दी ये सजा

वाराणसी नगर निगम का प्रवर्तन दल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला दीनदयाल पार्क का है जहां ठेले वालों को निगमकर्मियों ने उल्टा खड़ा कर दिया।

अयोध्या

anoop shukla

Oct 11, 2025

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, नगर निगम अधिकारियों ने ठेले वालों की दी तालिबानी सजा

अयोध्या में नगर निगमकर्मियों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शुक्रवार को दीन दयाल पार्क का है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, यहां नगर निगम ने ठेला लगाने वालों को डंडे के बल पर उल्टा खड़ा कर दिया। कान पकड़कर उठक-बैठक भी करवाई। ठेले वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे दीनदयाल पार्क के पास ठेला लगाए हुए थे। टीम ने छापेमारी कर आठ ठेले वालों को पकड़ा। फिलहाल, अयोध्या मेयर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

ठेलेवालों को प्रवर्तन दल के सुरक्षाकर्मियों ने उल्टा खड़ा किया

जानकारी के मुताबिक दीनदयाल पार्क के आसपास कुछ ठेलेवाले रोज़ दुकान लगाते हैं, शुक्रवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल में शामिल कुछ सुरक्षाकर्मी पहुंचे और ठेला लगाने वालों को पकड़ लिया। इसके बाद पार्क के अंदर कान पकड़कर उठक-बैठक कराया। सुरक्षाकर्मियों ने पार्क की दीवार के सहारे उल्टा खड़ा होने को कहा। सुरक्षाकर्मियों ने डंडे के बल पर आठ ठेलेवालों को उल्टा खड़ा कराया। काफी देर तक ये लोग सिर नीचे और पैर दीवार के सहारे करके खड़ा रहे।

महापौर ने नगर आयुक्त को सौंपी जांच

वीडियो सामने आते ही नगर निगम में हड़कंप मच गया। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने नगर आयुक्त भरत भार्गव को जांच कर रिपोर्ट तलब की है। महापौर ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर निगम के अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही थीं। लोगों की शिकायत के बाद ही कार्रवाई की गई।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में नगर निगम कर्मियों की अमानवीयता…डंडे के बल पर ठेले वालों को दी ये सजा

अयोध्या

