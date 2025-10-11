अयोध्या में नगर निगम कर्मियों की अमानवीयता…डंडे के बल पर ठेले वालों को दी ये सजा

अयोध्या में नगर निगमकर्मियों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शुक्रवार को दीन दयाल पार्क का है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, यहां नगर निगम ने ठेला लगाने वालों को डंडे के बल पर उल्टा खड़ा कर दिया। कान पकड़कर उठक-बैठक भी करवाई। ठेले वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे दीनदयाल पार्क के पास ठेला लगाए हुए थे। टीम ने छापेमारी कर आठ ठेले वालों को पकड़ा। फिलहाल, अयोध्या मेयर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।