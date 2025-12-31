प्राण प्रतिष्ठा के दो साल: प्रतिष्ठा द्वादशी पर भक्ताें का रेला, जय श्रीराम के जयकारे

स्थापना दिवस के कार्यक्रम दो जनवरी तक चलेंगे। भव्य राम मंदिर बनने के बाद देश में धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बने अयोध्या की फिजां बदल चुकी है। साधन, सुविधाएं, रोजगार, समृद्धि, विकास से अयोध्या त्रेताकालीन वैभव की ओर जाती दिख रही है। पूरे शहर का दौरा करने पर वैभवशाली अयोध्या से अयोध्यावासी प्रफुल्लित नजर आते हैं, बातचीत करने पर यह खुशी झलकती है लेकिन लोगों के मन टटोलने पर लगता है कि उन्हें शहर की आत्मा की चिंता है। यहां के साधू-संत और आम अयोध्यावासी यह पीड़ा जरूर जाहिर करते हैं कि शहर की सांस्कृतिक आत्मा बनी रहे। बातचीत में अयोध्या के ग्लोबल सिटी बनने के साथ सोल सिटी (आत्मिक शहर) की चुनौती सामने आती है।