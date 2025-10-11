Prayagraj News: बहनोई ने साले और साली को चाकू से गोदकर कर उतारा मौत के घाट, सास की हालत गंभीर

प्रयागराज जिले के सोरांव थाना क्षेत्र के बढ़ैया गांव निवासी किसान अशोक कुमार कश्यप का दामाद संदीप गौड़, मूल रूप से बरौत (हंडिया) का रहने वाला है। और सूरत में नौकरी करता है। बताया गया कि अशोक कुमार का बेटा निश्चय कश्यप (24) अगले महीने शादी करने वाला था। शादी की तैयारियों के लिए अशोक की पत्नी शकुंतला देवी, बेटी ममता देवी (22) और बेटा निश्चय कपड़े खरीदने सूरत गए थे। वहां किसी बात पर निश्चय और संदीप गौड़ के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में संदीप ने पहले निश्चय और ममता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब शकुंतला देवी ने बीच में आने की कोशिश की, तो संदीप ने उन पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शकुंतला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।