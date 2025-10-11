Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Prayagraj News: बहनोई ने साले और साली को चाकू से गोदकर कर उतारा मौत के घाट, सास की हालत गंभीर

प्रयागराज जिले के बढैया गांव का रहने वाला एक परिवार सूरत में शादी की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन खुशी का सफर अचानक खौफनाक बन गया। बहनोई ने अपने साले-साली पर चाकू से हमला किया। दोनों की हत्या कर दी। सास को भी गंभीर रूप से घायल किया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Oct 11, 2025

prayagraj

फोटो सोर्स Patrika

प्रयागराज के सोरांव क्षेत्र के बढ़ैया गांव के भाई-बहन की गुजरात के सूरत शहर में बुधवार शाम दर्दनाक हत्या कर दी गई। आरोप है कि दोनों की जान उनके सगे बहनोई ने चाकू से गोदकर ले ली। बीच-बचाव करने पहुंची सास पर भी उसने हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया। परिजन एंबुलेंस से दोनों के शव लेकर सूरत से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं।

प्रयागराज जिले के सोरांव थाना क्षेत्र के बढ़ैया गांव निवासी किसान अशोक कुमार कश्यप का दामाद संदीप गौड़, मूल रूप से बरौत (हंडिया) का रहने वाला है। और सूरत में नौकरी करता है। बताया गया कि अशोक कुमार का बेटा निश्चय कश्यप (24) अगले महीने शादी करने वाला था। शादी की तैयारियों के लिए अशोक की पत्नी शकुंतला देवी, बेटी ममता देवी (22) और बेटा निश्चय कपड़े खरीदने सूरत गए थे। वहां किसी बात पर निश्चय और संदीप गौड़ के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में संदीप ने पहले निश्चय और ममता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब शकुंतला देवी ने बीच में आने की कोशिश की, तो संदीप ने उन पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शकुंतला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 02:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Prayagraj News: बहनोई ने साले और साली को चाकू से गोदकर कर उतारा मौत के घाट, सास की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

Public holiday In October
प्रयागराज

घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने गहनों से भरा पर्स छीना, इलाके में हड़कंप

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार
प्रयागराज

सोरांव के स्टेनो और उनकी बहन की गुजरात में बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या,आज इलाहाबाद पहुंचेगा शव

इकलौते पुत्र को खोकर मां का रो-रोकर बुरा हाल
प्रयागराज

नाबालिग को तीन साल तक कैद में रखकर किया गैंगरेप, धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर

rape &amp; blackmailing
प्रयागराज

दिल्ली-हावड़ा रूट पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, 11 अक्टूबर से होगा हाई-स्पीड ट्रायल

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.