10 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी, मौनी अमावस्या पर उमड़ सकती है सबसे ज्यादा भीड़

पहले स्नान पर्व पर करीब 31 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। इसके बाद मेला प्रशासन को आने वाले तीन प्रमुख स्नान पर्वों पर और ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा पूजन के बाद सतुआ बाबा के शिविर में जाएंगे और वहां संतों से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।