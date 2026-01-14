14 जनवरी 2026,

बुधवार

गोरखपुर

गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी का तड़का, खेसारी लाल के गाने पर बादशाह ने उड़ाया गर्दा-गर्दा

गोरखपुर महोत्सव 2025 में बादशाह ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। खेसारी लाल यादव के गाने पर उनका डांस वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Anuj Singh

Jan 14, 2026

माघ मेले में संगम घाट पर उमड़े श्रद्धालु

माघ मेले में संगम घाट पर उमड़े श्रद्धालु Source- X

Gorakhpur Mahotsav 2025 : गोरखपुर महोत्सव में बॉलीवुड के मशहूर रैपर और गायक बादशाह पहुंचे। उन्होंने वहां अपनी परफॉर्मेंस दी और लोगों को खूब एंटरटेन किया। बादशाह ने मंच पर आकर कहा कि मेरा असली नाम आदित्य है। मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं। मेरे मां-बाप नहीं चाहते थे कि मैं गाना गाऊं और इस लाइन में जाऊं। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिला कि मैं यहां तक पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वे गोरखपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनका यह इमोशनल अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया।

बादशाह ने खेसारी लाल यादव के गाने पर ठुमके लगाए

महोत्सव के दौरान एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बादशाह खेसारी लाल यादव के पॉपुलर गाने पर थिरकते और डांस करते दिख रहे हैं। बादशाह ने खेसारी के गाने की बीट पर जमकर एंजॉय किया। यह देखकर फैंस बहुत खुश हुए।

पवन सिंह को लेकर ट्रोलिंग शुरू

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि कल ही गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन खेसारी लाल यादव पर तंज कस रहे थे। पवन सिंह ने खेसारी को "समोसा मैन" जैसा कुछ कहा था और पैर छूने वाली बात कही थी। लेकिन आज उसी महोत्सव में बादशाह खेसारी के गाने पर डांस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी की पावर दिखाता है। ट्रोलर्स लिखते हैं, "कल खेसारी को नीचा दिखाने की कोशिश, आज बादशाह उनके गाने पर नाच रहे हैं।

भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी का दबदबा

भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को ट्रेनिंग स्टार कहा जाता है। उनके फैंस मानते हैं कि अभी तक कोई भी बड़ा कलाकार खेसारी जितना पॉपुलर और सफल नहीं हुआ है। खेसारी ने मेहनत से अपना नाम बनाया। उनके गाने यूट्यूब पर अरबों व्यूज पाते हैं। बादशाह ने भी पहले खेसारी के साथ "पानी पानी" गाने का भोजपुरी वर्जन किया था, जो बहुत हिट हुआ।

महोत्सव का माहौल

गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी से शुरू हुआ और 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें पवन सिंह, रवि किशन, मैथिली ठाकुर जैसे कलाकार भी परफॉर्म कर रहे हैं। बादशाह की परफॉर्मेंस बॉलीवुड नाइट का हिस्सा थी। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ट्रेड फेयर और कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। बादशाह का खेसारी के गाने पर डांस और उनका इमोशनल स्पीच इस महोत्सव की सबसे चर्चित बात बन गई है। यह दिखाता है कि म्यूजिक की भाषा सबको जोड़ती है।

Updated on:

14 Jan 2026 10:31 am

Published on:

14 Jan 2026 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी का तड़का, खेसारी लाल के गाने पर बादशाह ने उड़ाया गर्दा-गर्दा

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

“लालना लाल होईहे हो”…मैथिली के इस सोहर पर नाचा गोरखपुर, स्वागत से हुईं अभिभूत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

स्मार्टफोन के बेवजह इस्तेमाल पर सीएम गंभीर, बोले…बच्चों को स्मार्टफोन देना, अपराध जैसा कृत्य

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दो साल पहले पति बन गया लड़की… पत्नी बोली- मेरे दो बच्चे अब पापा किसे बोलेंगे? पहुंच गई कोर्ट

गोरखपुर

गोरखपुर में फॉरेस्ट विभाग के गार्ड की दबंगई, किसान पर बीच सड़क बरसाई लाठियां…ग्रामीणों में आक्रोश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह के गाने ने मचाई हलचल, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उठाया सवाल

पवन सिंह ने भोजपुरी नाइट में मचाई धूम
गोरखपुर
