गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह के गाने ने मचाई हलचल, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उठाया सवाल

इस खास मौके पर पवन सिंह का जन्मदिन भी मनाया गया। स्टेज पर उनके जन्मदिन का केक काटा गया और सभी ने उन्हें शुभकामनाएँ दी। इस तरह से यह शाम संगीत, मनोरंजन और खुशियों से भरी रही। गोरखपुर महोत्सव और भोजपुरी नाइट ने शहरवासियों को लोकसंस्कृति और भोजपुरी संगीत का आनंद देने का शानदार मौका दिया। पवन सिंह के गानों ने, रवि किशन की मौजूदगी और दर्शकों का उत्साह इस कार्यक्रम को लंबे समय तक यादगार बनाएगा।