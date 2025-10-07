Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

विकसित भारत–2047 अभियान में गोरखपुर ने बनाया नया रिकॉर्ड…सुझाव देने वालों का आंकड़ा एक लाख के पार

सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि गोरखपुर के नागरिक विकास की दिशा में जागरूक और संकल्पित हैं। यह अभियान सिर्फ सुझाव एकत्र करने का नहीं, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास है।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 07, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, शाश्वत त्रिपुरारी, CDO गोरखपुर

विकसित भारत–2047 के विजन को साकार करने की दिशा में गोरखपुर जिले ने एक और उपलब्धि हासिल की है। विकसित उत्तर प्रदेश–2047 अभियान के तहत आमजन से लिए जा रहे सुझावों की संख्या ने नया कीर्तिमान रचते हुए एक लाख का आंकड़ा पार कर लिया है।

एक लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव देकर बनाया रिकॉर्ड

मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि 7 अक्टूबर 2025 तक जिले के 1,01,812 नागरिकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से 85,300 और शहरी क्षेत्रों से 16,512 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि के साथ गोरखपुर प्रदेश के टॉप टेन जिलों में अपना स्थान बरकरार रखते हुए छठे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय दी है।

गांवों में अभियान को लेकर खासा उत्साह

उन्होंने बताया कि एक दिन पहले तक ग्रामीण क्षेत्रों से 66,525 सुझाव प्राप्त हुए थे, जो अब बढ़कर 85,300 हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि गांवों में अभियान को लेकर उत्साह अधिक देखने को मिल रहा है।

सकारात्मक सोच का परिणाम है

सीडीओ ने कहा, “गोरखपुर का टॉप टेन में शामिल रहना यहां के नागरिकों की सजगता और विकास के प्रति सकारात्मक सोच का परिणाम है। जिस जोश और उत्साह से लोग अपने सुझाव दे रहे हैं, उससे यह तय है कि गोरखपुर भविष्य में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल होगा।”

सुझाव देने पर नागरिकों का जताए आभार

उन्होंने उन सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अभियान में भाग लिया है और अपील की कि जो लोग अब तक अपनी राय नहीं दे पाए हैं, वे क्यूआर कोड स्कैन कर सुझाव अवश्य दें, ताकि गोरखपुर का विकास मॉडल और अधिक सशक्त बन सके।

प्रशासन ने बड़ी उपलब्धि बताया

प्रशासन ने इस उपलब्धि को जनसहभागिता की बड़ी सफलता बताया है। जिले में उत्साह का माहौल है। वहीं, प्रदेश स्तर पर संभल प्रथम स्थान पर बना हुआ है जबकि महाराजगंज चौथे से पांचवें स्थान पर खिसक गया है। लखनऊ नौवें स्थान पर है। गोरखपुर की यह प्रगति साबित करती है कि जिले के लोग न सिर्फ अपने विकास के लिए जागरूक हैं, बल्कि वे विकसित भारत–2047 के सपने को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

सफाई कर्मचारियों को सीएम ने दिया 35 लाख का सुरक्षा बीमा, दिवाली से पहले दिया गिफ्ट
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 06:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / विकसित भारत–2047 अभियान में गोरखपुर ने बनाया नया रिकॉर्ड…सुझाव देने वालों का आंकड़ा एक लाख के पार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“अमृत संवाद”…यात्रियों से सीधे जुड़ेंगे रेलवे अधिकारी, सुझावों पर दूर होंगी कमियां…मिलेगा सुरक्षित और लक्जरी यात्रा का लाभ

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर भागने की कोशिश में मुस्लिम युवक धराया, परिजनों ने पीट कर अधमरा किया

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बहन को नहर में डुबाए रहा, तड़प तड़प कर हो गई मौत…खुद पहुंचा थाने, हत्या की बात सुन थाने में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

विकसित भारत 2047 अभियान में गोरखपुर टॉप टेन में…छठवें स्थान पर पहुंचा जिला, उत्साह का माहौल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पुलिस लाइन में लगा करियर काउंसलिंग शिविर, एडीजी जोन ने किया उत्साहवर्धन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.