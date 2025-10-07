विकसित भारत–2047 अभियान में गोरखपुर ने बनाया नया रिकॉर्ड…सुझाव देने वालों का आंकड़ा एक लाख के पार

मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि 7 अक्टूबर 2025 तक जिले के 1,01,812 नागरिकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से 85,300 और शहरी क्षेत्रों से 16,512 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि के साथ गोरखपुर प्रदेश के टॉप टेन जिलों में अपना स्थान बरकरार रखते हुए छठे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय दी है।