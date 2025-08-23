गोरखपुर के लाल अंश सिंह ने हासिल की बड़ी उपलब्धि : AFMC पुणे में हासिल की 65वीं रैंक

अंश का कहना है कि उनकी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, अनुशासन और परिवार के सहयोग को जाता है। उन्होंने कहा,

"मेरा सपना हमेशा से सेना में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना था। AFMC तक का सफर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन लगन और कड़ी मेहनत से यह संभव हुआ।"अंश की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गोरखपुर के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेकों लोगों ने अंश के घर पहुंचकर उनके परिजनों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी