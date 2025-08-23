गोरखपुर के लाल अंश सिंह ने हासिल की बड़ी उपलब्धि : AFMC पुणे में हासिल की 65वीं रैंक

गोरखपुर जिले के ग्राम बघैला, तहसील खजनी के अंश सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का नाम रोशन किया है। अंश ने प्रतिष्ठित AFMC (Armed Forces Medical College) पुणे में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में 65वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने NEET परीक्षा में 550 अंक प्राप्त किए थे। अंश सिंह की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा से हुई, जहाँ उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में 96% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
अंश के पिता अमरेश सिंह और माता पूजा सिंह उनकी सफलता से बेहद गौरवान्वित हैं। परिवार में शिक्षा और अनुशासन की गहरी परंपरा रही है। उनके दादा कैप्टन चंद्रमौल सिंह भारतीय सेना में रह चुके हैं, जिससे अंश को देशसेवा की प्रेरणा मिली। दादी बिंदु देवी, बड़े चाचा-चाची अम्ब्रिश सिंह और पूजा सिंह, छोटे चाचा-चाची अभय सिंह और मधुरिमा सिंह अंश की इस सफलता पर अत्यंत गर्वित हैं।
अंश का कहना है कि उनकी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, अनुशासन और परिवार के सहयोग को जाता है। उन्होंने कहा,
"मेरा सपना हमेशा से सेना में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना था। AFMC तक का सफर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन लगन और कड़ी मेहनत से यह संभव हुआ।"अंश की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गोरखपुर के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेकों लोगों ने अंश के घर पहुंचकर उनके परिजनों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी