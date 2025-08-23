Bareilly News: पुलिस–पशु तस्कर मुठभेड़: चार गिरफ्तार, दो तस्कर गोली लगने से घायल

बरेली। किला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और सक्रिय पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में दो तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, वहीं चार आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने तस्करों के पास से भारी मात्रा में संरक्षित पशु का मांस और अवैध हथियार बरामद किए हैं।