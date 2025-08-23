Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

Bareilly News: पुलिस–पशु तस्कर मुठभेड़: चार गिरफ्तार, दो तस्कर गोली लगने से घायल

किला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और सक्रिय पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में दो तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 23, 2025

पुलिस–पशु तस्कर मुठभेड़: चार गिरफ्तार

बरेली। किला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और सक्रिय पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में दो तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, वहीं चार आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने तस्करों के पास से भारी मात्रा में संरक्षित पशु का मांस और अवैध हथियार बरामद किए हैं।

22 अगस्त को मिले थे पशु अवशेष, दर्ज हुआ था मुकदमा

किला क्षेत्र के बाकरगंज नदी किनारे खेत में 22 अगस्त को संरक्षित पशु के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में दरोगा मनवीर ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस लगातार इस गिरोह की तलाश कर रही थी।

मुखबिर की सूचना पर हुई मुठभेड़

किला थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि शुक्रवार रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम की भिड़ंत पशु तस्करों से हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुमताज उर्फ सलमान और मोहसिन गोली लगने से घायल हो गए। वहीं, सिपाही सुनील कुमार भी मुठभेड़ में जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चार आरोपी दबोचे, चार अब भी फरार

पुलिस ने मौके से किला हुसैनबाग निवासी शमशुद्दीन, मुमताज, मोहसिन और सीबीगंज सराय तल्फी निवासी वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। उनके चार अन्य साथी फरार हो गए हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं।

आधा क्विंटल मांस और हथियार बरामद

किला पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से लगभग आधा क्विंटल संरक्षित पशु का मांस बरामद किया। साथ ही चार तमंचे, चार कारतूस, सात छुरियां, रस्सी और लकड़ी का पटला भी जब्त किया गया है।
पुलिस का कहना है कि इस गिरोह पर अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / Bareilly News: पुलिस–पशु तस्कर मुठभेड़: चार गिरफ्तार, दो तस्कर गोली लगने से घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.