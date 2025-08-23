Bareilly News: पुलिस–पशु तस्कर मुठभेड़: चार गिरफ्तार, दो तस्कर गोली लगने से घायल

बरेली। किला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और सक्रिय पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में दो तस्करों के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, वहीं चार आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने तस्करों के पास से भारी मात्रा में संरक्षित पशु का मांस और अवैध हथियार बरामद किए हैं।
किला क्षेत्र के बाकरगंज नदी किनारे खेत में 22 अगस्त को संरक्षित पशु के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में दरोगा मनवीर ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस लगातार इस गिरोह की तलाश कर रही थी।
किला थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि शुक्रवार रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम की भिड़ंत पशु तस्करों से हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुमताज उर्फ सलमान और मोहसिन गोली लगने से घायल हो गए। वहीं, सिपाही सुनील कुमार भी मुठभेड़ में जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने मौके से किला हुसैनबाग निवासी शमशुद्दीन, मुमताज, मोहसिन और सीबीगंज सराय तल्फी निवासी वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। उनके चार अन्य साथी फरार हो गए हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं।
किला पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से लगभग आधा क्विंटल संरक्षित पशु का मांस बरामद किया। साथ ही चार तमंचे, चार कारतूस, सात छुरियां, रस्सी और लकड़ी का पटला भी जब्त किया गया है।
पुलिस का कहना है कि इस गिरोह पर अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है।