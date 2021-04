ग्राम पंचायतें करेंगी आर्थिक मदद, भोजन के लिये एक हजार, इलाज के लिये दो हजार व अंतिम संस्कार के लिये 5000 रुपये

कोरोना महामारी में यूपी के ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतें पेट भरने, इलाज व अंतिम संस्कार के लिये जरूरतमंद परिवारों (Gram Panchayats will help Poors) की मदद करेंगी। भोजन के लिये एक हजार रुपये, इलाज के लिये दो हजार और अंतिम संस्कार के लिये 5000 रुपये की आर्थिक सहायता (financial help) करेंगी। जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगी ग्राम पंचायतें।