गोरखपुर

गोरखपुर में पेशाब करने को लेकर चली गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात…सड़क पर मची अफरा तफरी

गोरखपुर में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां मनबढ़ युवकों को पेशाब करने से मना करने पर उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना जे बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 11, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पेशाब करने से मना करने पर चली गोली

गोरखपुर में हैरान करने वाली घटना हुई है यहां मनबढ़ों को पेशाब करने से मना करना भारी पड़ गया, यह बात इतनी नागवार लगी कि मनबढ़ों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पूरी घटना एम्स थानाक्षेत्र के एक होटल के पास हुई है, घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एम्स थाने को इसकी सूचना दी गई, पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की।

पेशाब करने से रोकने पर युवक ने थप्पड़

फायरिंग की घटना के बाबत एम्स थाने की पुलिस ने बताया कि इस मामले में पिपलडाड़ा निवासी विनय कुमार निषाद ने तहरीर देकर अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। विनय ने बताया कि अदालत होटल के बगल में देर रात बारह बजे के करीब सफेद रंग की स्विफ्ट और काले रंग की वेन्यू कार से करीब आधा दर्जन लोग पहुंचे। इसमें काले रंग की कार से एक युवक बाहर आया और पेशाब करने लगा। मना करने पर गालियां देते हुए पंजाब दास को थप्पड़ मार दिया।

फायरिंग करते हुए कार छोड़कर भागे, पुलिस तलाश में जुटी

इसी दौरान दोनों गाड़ी में बैठे अन्य युवक भी उतर गए और गाली देते हुए हमला कर दिए। इसमें एक युवक ने असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पहुंचे विरेंद्र कुमार पटेल, अनुराग, आकाश कुमार और अर्जुन को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी सफेद कार छोड़कर काले रंग की गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कबकार कब्जे में लेकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही सभी आरोपी पकड़ लिए जाएंगे।

Published on:

11 Sept 2025 01:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पेशाब करने को लेकर चली गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात…सड़क पर मची अफरा तफरी

