गोरखपुर में पेशाब करने को लेकर चली गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात…सड़क पर मची अफरा तफरी

इसी दौरान दोनों गाड़ी में बैठे अन्य युवक भी उतर गए और गाली देते हुए हमला कर दिए। इसमें एक युवक ने असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पहुंचे विरेंद्र कुमार पटेल, अनुराग, आकाश कुमार और अर्जुन को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी सफेद कार छोड़कर काले रंग की गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कबकार कब्जे में लेकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही सभी आरोपी पकड़ लिए जाएंगे।