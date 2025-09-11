छात्राओं के साथ हाईवे पर छेड़खानी और फायरिंग, हमले में बाल-बाल बचीं छात्राएं, चार आरोपी गिरफ्तार

भादनगर थानाक्षेत्र के एक ग्रामीण ने बताया कि उसकी बेटी अपने दो भाइयों और पड़ोसी युवती के साथ मुरादाबाद में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। 8 सितंबर को सभी अपनी नानी के घर चंदौसी में गणेश चौथ का मेला देखने गए थे। गलती से चारों अपनी बाइक और स्कूटी से नानपुर पुल से बरेली हाईवे पर चले गए, जहां किनारे खड़े चार युवकों ने उन्हें रोक लिया और बाइक की चाबी भी नीचे फेंक दी।