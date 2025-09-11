Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

छात्राओं के साथ हाईवे पर छेड़खानी और फायरिंग, हमले में बाल-बाल बचीं छात्राएं, चार आरोपी गिरफ्तार

Moradabad Crime News: मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर नानपुर पुलिया के पास नर्सिंग छात्राओं के साथ छेड़खानी और फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 11, 2025

moradabad nursing students harassment firing arrest
छात्राओं के साथ हाईवे पर छेड़खानी और फायरिंग | Image Source - Social Media 'X'

Nursing students harassment firing arrest in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के नानपुर पुलिया के पास नर्सिंग छात्राओं के साथ सड़क किनारे छेड़खानी और फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। यह घटना 8 सितंबर को मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर हुई थी।

बाइक सवार युवकों ने छात्राओं के साथ की धक्का-मुक्की

जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर नानपुर पुल के पास नर्सिंग की दो छात्राएं अपने भाइयों के साथ घर लौट रही थीं। तभी बाइक सवार चार युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर फायरिंग कर दी।

बिजनौर महिला थाने में दारोगा की रहस्यमयी मौत, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, हर पहलू पर जांच जारी
रामपुर
bijnor police subinspector mysterious death chandrapal singh

आरोपियों के पास से बरामद हुआ तमंचा

इंस्पेक्टर वीरेंद्र तोमर ने बताया कि कुंदरकी के हुसैनपुर हमीर गांव निवासी विपिन, विकास, विक्की और छिरावली गांव निवासी पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विक्की के कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई।

छात्राओं और उनके परिवार की बयानबाजी

भादनगर थानाक्षेत्र के एक ग्रामीण ने बताया कि उसकी बेटी अपने दो भाइयों और पड़ोसी युवती के साथ मुरादाबाद में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। 8 सितंबर को सभी अपनी नानी के घर चंदौसी में गणेश चौथ का मेला देखने गए थे। गलती से चारों अपनी बाइक और स्कूटी से नानपुर पुल से बरेली हाईवे पर चले गए, जहां किनारे खड़े चार युवकों ने उन्हें रोक लिया और बाइक की चाबी भी नीचे फेंक दी।

धमकी देकर फरार हो गए आरोपियों

पुलिस के अनुसार, आरोपी छात्राओं से छेड़खानी के बाद धमकी देते हुए वहां से भाग गए। घटना में छात्राएं बाल-बाल बचीं। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया।

11 Sept 2025 01:04 pm

